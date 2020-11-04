في عيد الحب.. فتاة تفاجئ حبيبها بـ"يافطة" في شارعه: واللي خلق الخلق بعشقك يا مرزوق

علاقات و مجتمع

هالة الحب تحاوط العشاق اليوم، خاصة في مصر، حيث تحتفل الأسر والمخطوبين والمتزوجين بعيد الحب المصري، ورغم أن هذه المناسبة التي تتكرر في 4 نوفمبر من كل عام، نادرا ما يتم الاهتمام بها أو تلتفت الأنظار إليها، إلا أن فتاة بالمحلة الكبرى، قررت أن يكون اليوم عيد حب خاص بها.

لافتة كبيرة "بانر" في أحد شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استيقظ عليها الأهالي، كانت بمثابة إعلان غير مباشر عما يدور داخل قلب فتاة، التي اختصرت اسمها بحرف "R".

علقت الفتاة "R"، البانر في شارع رئيسي بالمدينة، حيث يسكن حبيبها، وكتبت عليه ما يدور في قلبها: "وحشتني"، و"بطة مش ليك يا مرزوق"، و"اللي خلق الخلق بعشقك"، و"أنت حقي وهخده".

وفي منتصف البانر كتبت: "سلمت خلاص معدش ينفع أكابر تاني، ومقدرش أبعد عنك تاني، وعيون البت بتقولك خليك جنبي متسبنيش تاني، بحبك"، واختتمت كلماتها على البانر بإيموجي قبلة.

صور أهالي المنطقة تلك البانرات، ونشروها على عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات قليلة انتشرت الصور والبانرات على نطلق واسع وتداولها رواد موقع "فيسبوك".

وليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها بانرات للتعبير عن الحب في الشارع، فقد اشتهرت مختلف محافظات مصر بتعليق بانرات تعبير عن الحب، سواء للفتيات أو للشباب، بين اعتذار وهدية وتعبير عن الحب.

ولعل أبرز من قام بوضع لافته حب هي علياء بسيوني خطيبة الفنان أحمد سعد، حينما علقت له لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري أكتوبر لتقول له "كل سنة وأنت طيب"، في عيد ميلاده الماضي، وهي الخطوة الذي قدرها أحمد سعد بشدة، واعتبرها تعبير كبير عن حبها له، إذ تجمعهما علاقة عاطفية منذ فترة، وهي تعمل في مجال الأزياء كما أن لها عملها الخاص.