قبل طبيب الميكروباص بالزقازيق.. جرائم تحرش فضحتها "السوشيال ميديا" (فيديو)

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فيديو.. علقة ساخنة لشاب تحرش بفتاة في ميكروباص

قطع هدومها وسابها تنزف.. تفاصيل هتك عرض طفلة أثناء عودتها من الحضانة

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جرائم تحرش كثيرة لعبت منصات التواصل الاجتماعي، دورا كبيرا في فضحها، بهدف استرداد حقوق أصحابها الذين تعرضوا لانتهاك عرضهم وإيذاءهم وتهديدات، من خلال نشر مقاطع فيديو توثق أحداثها، سرعان ما انتشرت كالبرق، ويلقى القبض على مرتكبيها، يفتح تحقيقا عاجلا معهم.

أحدث الوقائع كانت في محيط جامعة الزقازيق، عندما حاول طبيب الميكروباص المتحرش الاعتداء على فتاة ومارس العادة السرية أمامها داخل سيارة أجرة، ما دفعها لالتقاط مقطع مصور له لفضحه حتى ألقي القبض عليه وبدأ التحقيق معه أمام النيابة العامة التي أمرت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تحريز ملابسه وإرسالها للطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بشأنها.

واقعة أكثر قسوة لرجل مسن تجرد من مشاعر الإنسانية، ونسي أن المعلم قدوة ليتحول إلى ذئب بشري، ويتحرش بطفلة صغيرة، أثناء إعطائها درسًا بالمنزل، وثقت المشهد عدسة أحد الأشخاص، الذي أبلغ رجال الشرطة، ليتم القبض على الرجل، بعد أن تصدر تريندات محركي البحث جوجل وتويتر.

حادثة تحرش جماعي تعرضت لها فتاة في المنصورة وسط الشارع، وتم تقطيع ملابسها عليها في ليلة رأس السنة الماضية، وظلت تصرخ لفترة طويلة تستنجد بأي شخص لإنقاذها، في مشهد مُحزن كانت الفتاة ضحيته ووقف الجميع يشاهد كأنه عرض سينمائي، حيث وثق أحدهم المشهد المؤسف ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هناك واقعة أخرى أكثر شهرة عرفت في الوسائل الإعلامية باسم "عنتيل التجمع" الذي اتهم فيها شاب، بابتزاز عدد كبير من السيدات داخل الصلات الرياضية وغيرها، منهم مشاهير وزوجات رجال أعمال، ودشنت مبادرة "إنتِ الأهم" حملة ضده لحماية السيدات والحفاظ على حقوقهن.

حادثة تحرش أخرى ضحيتها ثلاثة أطفال اعتدى عليهم شاب داخل سيارته في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة بعد انتشار مطقع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تم التعرف عليه.

وتم تصوير الفيديو المتداول وقتها على صفحات السوشيال ميديا بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات المجاورة للشارع الذي شهد الواقعة في منطقة الياسمين، وبناء عليه قررت النيابة العامة حبس المتهم بهتك عرض 3 أطفال لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما واجهته النيابة بأدلة بفيديو.