الامارات | بريطانيا تحدد موعد الإعلان عن النتيجة النهائية للقاح "أكسفورد"

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحدد موعد الإعلان عن النتيجة النهائية للقاح "أكسفورد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير "مجموعة لقاحات أكسفورد"، أندرو بولارد، اليوم، أنه يمكن تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، وبنسبة ضئيلة قبل عيد الميلاد. ونقلت "رويترز" عن خبير الأمراض المعدية ومناعة الأطفال بولارد، إنه "يمكن تقديم نتائج المرحلة المتأخرة من التجارب بحلول نهاية العام الجاري، وهناك فرصة صغيرة بأن تكون هذه النتائج جاهزة بحلول عيد الميلاد".

وجاءت هذه التعليقات، عقب وقت قصير من موافقة رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، كيت بينغهام ، على أن لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا قبل عيد الميلاد، حيث قالت خلال حديثها إلى "بي بي سي"،إنه "إذا أظهر اللقاحان الأولان، أو أي منهما، أنهما آمنان وفعالان، أعتقد أن هناك احتمال أن يبدأ طرح اللقاح في وقت قريب من عيد الميلاد، ولكن بخلاف ذلك أعتقد أنه من الواقعي أن نتوقع أن يكون ذلك في أوائل العام المقبل".

ولكن بينغهام، كانت قد لفتت في مقال نشرته مجلة "ذا لانسيت"، إلى أن اللقاح "من المحتمل أن يكون غير كامل"، وأضافت: "لا نعرف ما إذا أننا سنحصل على لقاح على الإطلاق. من المهم الحذر من الرضا عن الذات والإفراط في التفاؤل". ويعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح، خصوصا بعد وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم الآن إلى أكثر من 47 مليون حالة.

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