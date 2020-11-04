الامارات | بالصور.. معتمرو الخارج يؤدون المناسك بعد حجر صحي إلزامي 3 أيام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المعتمرون القادمون من خارج السعودية والذين وصلوا المملكة هذا الأسبوع في أداء مناسك العمرة اليوم بعد أن أتموا حجرا صحيا إلزاميا لمدة ثلاثة أيام، وذلك في ظل تخفيف الرياض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت طائرات تقل نحو 400 معتمر من باكستان وإندونيسيا قد هبطت في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم الأحد الماضي حيث خضع الركاب لفحوص طبية.

وتقضي الإجراءات الجديدة بالسماح للمعتمرين القادمين من خارج السعودية، والذين يشترط أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عاما فقط، بأداء العمرة وبألا يتجاوز عدد من يُسمح لهم بأدائها 20 ألفا في اليوم.

ويتعين خضوع المعتمرين القادمين من خارج المملكة لحجر صحي إلزامي لمدة ثلاثة أيام قبل السماح لهم بدخول المسجد الحرام في مكة.

وأغلقت السعودية حدودها أمام المعتمرين الأجانب في فبراير شباط، كما منعت مواطنيها والمقيمين الأجانب من أداء العمرة أيضا في مارس آذار. وفي يوليو تموز سمحت لعدد محدود من حجاج الداخل بأداء فريضة الحج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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