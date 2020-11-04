في عيد الحب المصري.. هكذا تختار الهدية المناسبة لحبيبتك من خلال برجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تنفرد مصر بالاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" 4 نوفمبر من كل عام، خلافًا لعيد الحب العالمي الذي يوافق 14 فبراير، ويحتار الشريكين عند اختيار الهدايا للطرف الآخر؛ للتعبير عن امتنانهم وحبهم وتقديرهم لبعض وفي نفس الوقت تكون عملية. ويعرض موقع "cosmopolitan"، مجموعة من الهدايا التي تتناسب مع كل برج.

برج الحمل: شخصية شديدة التركيز على الحياة المهنية والهدايا المفضلة لديه، هي آلة صنع القهوة، أو صورة شخصية له.

برج الثور: يحكمه كوكب الزهرة، فهو يحب الأشياء الجميلة، يمكنك منحه أشياء جميلة، مثل الحقائب الأنيقة، والروائح.

برج الجوزاء: يحب التعلم واكتشاف الأشياء الجديدة، لذلك تعتبر الأفلام والكتب من أفضل الهداية التي يمكن تقدمها إلى برج الجوزاء.

برج السرطان: يحب التجديد والديكورات فهو يحب أن يشعر بالراحة.

برج الأسد: يحب أن يشعر بالنجومية دائماً، فيحب الأشياء الإلكترونية التي تساعده على الظهور دائماً على السوشيال ميديا.

برج العذراء: يفضل الأدوات المكتبية، مثل الكتب والأقلام والنوت بوك.

برج الميزان: من الأبراج الرومانسية التي تقدر الإبداع والمرح، فأي شيء له علاقة بالفن والموسيقى والأفلام يحبونه.

برج العقرب: أحضر له أشياءً تساعده على الاسترخاء.

برج القوس: يحب الخروج في الهواء الطلق، لذا احجز له موعدا غراميا في إحدى الأماكن المفتوحة.

برج الجدي: تناسبه هدايا الملابس والمجوهرات والديكورات الكلاسيكية، فهو شخصية تحب الأناقة.

برج الدلو: غريب الأطوار، لذا احضر له أي شيء يلبي هواياتهم الغريبة لتظهر لهم أنك تحبهم.

برج الحوت: امنحه اللوازم الفنية وكتب التلوين ومنتجات العناية الذاتية وستكون صديقهم المفضل.