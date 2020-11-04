"لو مقشفر".. هدايا مميزة لزوجتك في "الفلانتين" المصري لا تزيد عن الـ200 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يحتفل اليوم العشاق بعيد الحب المصري الذي يحلّ 4 نوفمبر من كل عام، ويحرص كل منهما على أن يعبر للآخر عن حبه ومشاعره الرقيقة، من خلال تقديم الهدايا.

إذا كانت حالتك الاقتصادية ليست على ما يرام، يمكنك اختيار هدية بسيطة وفي نفس الوقت تعبر بها عن حبك بقيمة لا تتعد المائتي جنيه، ويمكنك شراء:

حقيبة

هناك العديد من الحقائب التي لا تتعد قيمتها الـ200 جنيه، فاختر لشريكتك حقيبة بالألوان التي تفضلها، وبالطبع ستنال إعجابها.

ساعة

اختيار الساعة مثالي، ويعبر عن أناقتك وذوقك الرفيع في اختيار الهدايا، يمكنك اختيار ساعة مميزة بتكلفة الـ200 جنيه.

محفظة

يجتمع الفتيات على حب المحافظ بكل أشكالها وأحجامها، لذا فهي اختيار موفق وعملي وستنبهر به.

بلوفر

اختر بلوفر خريفي من إحدى المتاجر لتستقبل به حبيبتك الشتاء، وستكون أفضل هدية جاءتها هذا العام.

علبة شكولاتة:

الشكولاتة من أكثر الأشياء التي تسعد الفتيات وتنبهر بها، ويحبون تناولها في أي وقت، فهي اختيار رائع خاصةً في ليالي الشتاء.

وبدأت قصة عيد الحب المصري، عندما كان الكاتب الصحفي مصطفى أمين يمر في حي السيدة زينب، فوجد نعشًا بداخله "ميت"، لا يسير وراءه سوى 3 رجال فقط، واندهش "أمين" من المشهد، فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتى وإن كان الميت لا يعرفه أحد، فسأل أحد المارة عن الرجل المتوفي، فقالوا له إنه رجل عجوز، كان في العقد السابع من عمره، ولكنه لم يكن هناك أحد يحبه، فقرر أمين تدشين يوم للحب في مصر، ومن هنا جاءت التسمية.