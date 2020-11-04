مرض البهاق يتصدر جوجل بعد "إلا أنا".. تعرف على أبرز الأطعمة للوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثار مسلسل إلا أنا (لازم أعيش)، تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر تريند محرك البحث "جوجل"، إذ تفاعل متابعي المسلسل مع مرض البهاق "Vitiligo" كثيرًا

والبهاق حالة مرضية غير معدية ناتجة عن تلف خلايا الجسم المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين في الجلد، أو توقفها عن أداء وظائفها الطبيعية، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء أو فاتحة اللون في أماكن متفرقة من الجسم، وقد تمتد إلى الشعر، ويمكن ملاحظتها لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة بدرجة أكبر من غيرهم.

وبعد تصدره التريند، نستعرض لكم أبرز الأطعمة التي تساعد في الوقاية من الإصابة بمرض البهاق، وفقا لموقعي "parashospitals" و"healthline":

1- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

يساعد إدخال الأطعمة التي تحتوي على مواد كيميائية نباتية وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة في النظام الغذائي، على الوقاية من الإصابة بمرض البهاق، مثل: الموز، والتفاح، والخضروات الورقية، مثل الخس أو اللفت، والحمص، والخضروات الجذرية وخاصة البنجر والجزر والفجل، والتين والتمر".

2- الخضروات:

مثل السبانخ والشمندر والجزر والبطاطس والملفوف والفجل والقرنبيط والفلفل الأحمر والفاصوليا الخضراء، يجب على مصاب البهاق التأكد من أن الجزء الأكبر من نظامه الغذائي يتكون من هذه الخضروات.

3- البروتينات:

من الأفضل اختيار صدور الدجاج وقطع الديك الرومي الخالية من الدهون، ومن الجيد طهيها بشكل خفيف.

4- الألبان:

يمكن استهلاك منتجات الألبان، ومع ذلك، بناء على مستوى الحالة، ينصح بعض المرضى بتجنب منتجات الألبان تماما.

5- الحبوب الكاملة:

الشوفان والأرز البني والأرز الأبيض والكسكسي والذرة.

6- الأعشاب والتوابل:

مثل إكليل الجبل والزعتر والريحان وأوراق الكزبرة (بكميات صغيرة) والقرنفل والفلفل الأسود والهيل والقرفة وجوزة الطيب.

الأطعمة التي تسبب مشاكل البهاق:

تظهر الأدلة أن بعض الأشخاص مرضى البهاق يعانون من رد فعل سلبي عند تناول أطعمة معينة، خاصة تلك التي تحتوي على عوامل إزالة الصباغ الهيدروكينون، وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تسبب مشاكل البهاق:

- التوت

- الحمضيات

- القهوة

- السمك

- العنب

- المخللات

- الرمان

- اللحوم الحمراء

- الطماطم

- منتجات القمح