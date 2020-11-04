عيد الحب في مصر.. ردود أفعال صادمة للزوجات: اتخانقنا.. وقالي جهزي الغداء

علاقات و مجتمع

عيد الحب أو "الفلانتين" مناسبة ينتظرها العشاق من عام لآخر، للاحتفال بهذا اليوم المميز والتعبير عن مشاعرهم لمن يحبوهم بطريقة خاصة، وعادة ما تنتظر الفتيات ممن يحبون الاهتمام بهن في هذا اليوم الاستثنائي، فضلًا عن تقديم الهدايا المختلفة لهن.

لكن على النقيض، عبرت فتيات وسيدات عن استيائهن بسبب عدم تلقي الاهتمام من أزواجهن في عيد الحب، إذ تقول تغريد عادل، 30 عاما: "لما فكرت جوزي إن النهاردة عيد الحب، قالي قومي جهزيلي هدوم الشغل، وابقي حضري الغدا بدري، أنا مش فاضي".

"بقول لجوزي هابي فلانتين، قالي إيه ده بجد النهاردة الفلانتين؟ قلت له أه المصري، قالي لا ده مش بعترف بيه، أنا بعترف بالعالمي، قال يعني هو يعرف تاريخ العالمي أمتى"، بحسب سمية محمود، 34 عاما.

وسخرت شيماء محمود 29 عاما، قائلة: "ولا عبرني"، فيما روت رحمة خليل 30 عاما: "اتخانقنا خناقة كبيرة محترمة كده ومش مترتبة، فمقاليش حاجة، وسبني وراح الشغل عادي"، وردت عليها أسيل عاطف، 26 عاما: "ده مفتكرش عيد ميلادي هيفتكر عيد الحب؟".

ويحتفل المصريون في الرابع من نوفمبر من كل عام بعيد الحب، الذي جاءت فكرة الاحتفال به على يد الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، منذ أكثر من 32 عاما، إذ دعا المصريين خلاله إلى تبادل الحب والتسامح ونشر المشاعر الإيجابية داخل المجتمع.

الاحتفال بعيد الحب العالمي

وعلى مستوى العالم، يحتفل بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل عام، إذ تمت تسميته على اسم القديس "فالنتين"، وهو كاهن كاثوليكي عاش في روما في القرن الثالث الميلادي، حسب موقع rosesonly.

ومع مرور العقود والسنوات، أصبح الاحتفال بعيد الحب يومًا عالميًا مميزًا، إذ يتبادل خلاله المحبين، الرسائل والهدايا للتعبير عن عاطفتهم ومشاعرهم تجاه شريكهم.