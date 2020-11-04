سارة ماكبرايد.. أول سيناتور متحولة جنسيا في أمريكا (صور)

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تذاب الفروق في الولايات المتحدة الأمريكية بتولي أصحاب البشرة السمراء ومختلفي الأعراق مناصب قيادية في الدولة صاحبة اليد العليا في العالم، وفي جولة الانتخابات الجارية في أمريكا، فازت لأول مرة سيناتور عن ولاية ديلاوير، المتحولة الجنسية، والمدافعة عن حقوق المتحولين والمثليين سارة ماكبرايد.

سجلت "سارة" بذلك كونها أول متحولة جنسيا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تصبح سيناتور حيث فازت بمقعد في مجلس الشيوخ في أمريكا عن ديلاوير، وبحسب ما جاء في صحيفة "نيو يورك تايمز"، سارة ستكون أعلى مسؤول متحولة جنسيًا في البلاد.

معلومات عن سارة ماكبرايد

- تبلغ من العمر 30 عاما، حيث ولدت كـ"ذكر" في 9 أغسطس 1990.

- مرشحة عن الحزب الديموقراطي.

- ومن المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية في يناير 2021.

- هي ناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسيا والمثليين في أمريكا.

- هي أول عضوة في مجلس الشيوخ عن المتحولين جنسياً في البلاد، بالإضافة إلى أنها أعلى مسؤول متحولة جنسياً في أمريكا.

- شعارها هو "غذا سيكون مختلف"، ما يعبر عن سياسيتها التي تريد تتبعها.

- هي صاحبة تمرير تشريع في ولاية ديلاوير يحظر التمييز على أساس الهوية الجنسية في التوظيف والإسكان والتأمين والمرافق العامة.

- في 2016، كانت متحدثة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، لتصبح أول شخص متحول جنسيًا يخاطب مؤتمرًا رئيسيًا للحزب في التاريخ الأمريكي.

- في 2011، جرى انتخاب ماكبرايد رئيسًا للهيئة الطلابية في الجامعة الأمريكية.

- اكتسبت ماكبرايد اهتمامًا دوليًا عندما ظهرت كامرأة متحولة جنسيًا في صحيفة الطلاب في كليتها.

- في 2012، تدربت ماكبرايد في البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة متحولة جنسيًا تعمل هناك بأي صفة.

- سارة تزوجت في أغسطس 2014، من أندرو كراي بعد أن جرى تشخيص إصابته بالسرطان.

- ترأس الأسقف جين روبنسون حفل زفافهما.

- بعد أربعة أيام من زواجهما، مات كراي بسبب السرطان، وتخلد سارة ذكراه ودفاعه عن مجتمع الميم.