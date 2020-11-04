درة بعد زواجها: "أرجوكم.. سبوني في حالي"

علاقات و مجتمع

حفل زفاف ملكي للفنانة درة بحضور الأقارب والأصدقاء تحول خلال ساعات إلى انتقادات عدّة عن حياتها الشخصية، وهو ما تسبب في إصابة والدتها بوعكة صحية شديدة بسبب ضغوط وسائل الإعلام، بالإضافة إلى هجوم نائبة برلمانية تونسية على ابنتها، والتي اعتبرت أن درة أذلت المرأة التونسية بقبولها أن تكون زوجة ثانية.

وعلقت "درة" في تصريح مقتضب لـ"الوطن"، على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة، "أرجوكم سبوني في حالي"، حيث تعيش حالة من الحزن بسبب مرض والدتها وهجوم بعض الجمهور عليها.

وحاولت "درة" السيطرة على الأمر من خلال "التوضيح"، وحسمت الجدل حول كونها زوجة ثانية، وكشفت خلال مداخلة مع إحدى الإذاعات التونسية، أن زوجها هاني مُطلق وزواجها منه هو قرار لبداية حياة جديدة لكليهما، وطالبت الجمهور وكذلك الصحفيين والإعلاميين، باحترام حياتها الشخصية وعدم التدخل فيها، مؤكدة أن "كونها فنانة وشخصية عامة، يعني أن تسأل في أعمالها، ولا يعطى الحق للتدخل في حياتها".

إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فخرجت عن شعورها ونشرت "بوست" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" قالت خلاله، "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

يذكر أن الفنانة درة احتفلت أخيرًا بزفافها على أحد رجال الأعمال، وسط عدد من الأصدقاء ونجوم الفن.