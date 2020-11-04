رانيا محمود ياسين بعد مرور 3 أسابيع على وفاة والدها: أفتقدك بشدة

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "3 أسابيع على فراقك يا بابا.. بحبك للأبد.. وأفتقدك بشدة".

وطالبت "رانيا"، متابعيها بالدعاء لوالدها، قائلة: "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأضافت، "اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وتابعت، "اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.. يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرًا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.. اللهم اغفر واصفح عن أبي، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضة عليه، مستبشرًا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب".

وتوفى الفنان محمود ياسين، 14 أكتوبر، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.