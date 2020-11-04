دوللي شاهين تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
شاركت الفنانة دوللي شاهين متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي "فيسبوك".
ارتدت دوللي فستانا طويلا باللون الموف، بقصة الكم الواحد، ومزينا بالكشكشات، مكشوفا عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الساق.
ونسقت "شاهين" مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
وآخر أعمال دوللي شاهين أغنية "يا حبيبتي يا أمي" التي طرحتها في عيد الأم العام الماضي، أما آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين.
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