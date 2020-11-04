طريقة عمل الشعر كيرلي بالجل بسيطة وأنيقة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - تُبرز تسريحة الشعر الكيرلي الأنوثة والحيوية، والمظهر الجميل والجذاب بسهولةٍ لإطلالتك، فهي موضة لا تفنى أبداً، وتُعتبر مميزة وإستثنائية، وتُلفت النظر إليها لأنَّها مختلفة عن غيرها، وتتناسب مع جميع تسريحات الشعر، سواء قمتِ بتسريحها على شكل كعكة أو بتركها مفرودة، كما وتتناسب مع ذوات الشعر الطويل، والقصير أيضاً، وسواء كان الطقس رطب أو هناك أمطار غزيرة، فلا داعي للقلق لأنَّ تجعيداتكِ لن تُتلف ولن يعبث الطقس السيء بشعركِ أو مظهره.

إذا كنت تبحثين عن أفكار مختلفة للحصول على طريقة عمل كيرلي للشعر مُميَّزة ومختلفة، فلا داعي للتوجُّه إلى صالونات التّجميل وإنفاق الكثير من الأموال في تصفيفها.

يُقدم لك "الخليج 365.نت" أربع طرق مشهورة ومعروفة بشكل كبير في إبتكار تسريحة الشعر الكيرلي بالجل دون الحاجة لإستعمال مصففّات الشعر الحرارية، لتتألقي جمالاً وسحراً، في السطور الآتية:



طريقة عمل الشعر كيرلي بالجل بخطوات سهلة

طريقة عمل تسريحات شعر كيرلي بالجل أنيقة وسهلة في آن

جل الشعر هو مادة هلامية تعمل على تغليف الشعر لتجعله ثابتاً، ويُستخدم لتجعيد الشعر أو جعله متموجاً، وهو واحد من أقدم المواد المستخدمة لتجعيد الشعر، ويُمكن عمل العديد من التسريحات للشعر بإستخدام الجل.



الطريقة الأولى:

يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

يتم تقسيم الشعر بأي طريقة مُفضلة، ولكن يجب أن يتم تقسيمه بشكل غير مُنظّم تمهيداً لتجعيده.

يُوزع جل الشعر على الخصل من الجذور، ومن ثم يتم قلب الشعر للأمام وإعادته للخلف ومن ثم يتم فك الخصلات بواسطة اليدين لفك العقد.

يُترك الشعرحتى يجف، مع ملاحظة ضرورة عدم إستخدام المشط للحفاظ على شكل الشعر كيرلي، ويُمكن إستخدام بخاخ للشعر لمنحه اللمعان، ويجب عدم إستخدام مُجفف الشعر عند تجعيده حتى لا يتم إضعاف الشعر.

كيفية عمل تسريحة شعر كيرلي بالجل

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الطريقة الثانية:

يُغسل الشعر بشامبو جيد ثم يتم ترطيبه بالبلسم.

يُمشّط الشعر بالمشط، ويُجفف جيداً بالمنشفة، مع ضرورة عصر الشعر والتأكّد من التخلّص من الماء الزائد وعدم فرك الشعر بالمنشفة.

يوضع كمية من جل الشعر.

يُقسّم الشعر من ناصية الرأس ثم يتم ربطه للعمل به آخر خطوة.

يتم أخذ قسم من جانب الشعر ويتم لفّه حول السبابة لإنشاء حلقة، ويجب أن يتم لفّ الخصلة بعكس اتجاه الجذور وبعيداً عن الوجه، ثمّ تُثبّت الخصلة بفروة الرأس من خلال دبوس الشعر.

تُكرر هذه العملية وصولاً إلى مقدمة الرأس.

يُغطى الرأس بوشاحٍ حريري، ثم يتم الذهاب إلى النوم، فالوشاح يُساعد على إمتصاص الرطوبة من الشعر والحفاظ على ثبات الدبابيس.

يتم إزالة دبابيس الشعر في صباح اليوم التالي، مع الحرص على عدم إستخدام مجفف الشعر حتى لا تتلف التجعيدات.

تُمرر أصابع اليد بالشعر، ويٌستخدم مثبّت الشعر للحفاظ على التجعيدات أكبر وقتٍ ممكن.

طريقة عمل تسريحة شعر كيرلي بالجل



الطريقة الثالثة:

يُغسل الشعر بشامبو جيد ثم يتم ترطيبه بالبلسم.

يُمشّط الشعر بالمشط لإزالة التشابك منه.

توضع كمية من جل الشعر.

تُأخذ خصلة من الشعر وتُلف اللفافة حولها، ابتداءً من نهاية الخصلة نحو فروة الرأس، مع الحرص على أن تكون خصلة الشعر أضيق من اللفافة نفسها.

الانتظار حتى يجفّ الشعر تماماً قبل نزع اللفافات منه.

تثبيت الشعر باستخدام مثبّت الشعر، ويمكن تمرير الأصابع خلال الشعر لتنعيم مظهره، وضرورة عدم تمشيط الشعر بالمشط حتى لا يتلف.

كيفية عمل تسريحة شعر كيرلي بالجل سهلة وبسيطة



الطريقة الرابعة:

توضع كمية من جل الشعر.

يُقسّم الشعر قسمين ثم يُجدّل الجانبين.

للحصول على تجعيدات في نهاية الشعر يتم تجديل جدائل عادية، وللحصول على تجعيدات قريبة من جذور الشعر، يتم تجديل الشعر جدائل فرنسية.

التأكد من أنَّ الجدائل مشدودة للحصول على نتائجٍ أفضل.

يتم فكّ الجدائل بعد أن يتم التأكد من جفاف الشعر تماماً، أو يمكن النوم بالجدائل وفكّهم في صباح اليوم التالي.

يتم تمرير الأصابع خلال الشعر، ثم يُثبّت بمثبت الشعر.

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