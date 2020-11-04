كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - ظهرت موديلات أزياء الجلد بمختلف الألوان كموضة متربّعة على عرش الملابس لهذا الموسم، حيث فضّلت الكثيرات من السيدات والفتيات ارتداء التصميمات الجلد بجميع أشكالها، وحتى ألوانها العصرية المختلفة، فبعد أن ظهر الجاكيت الجلد كموضة اكتسحت منصات الموضة خلال الـ4 أعوام الماضية، برز هذا الموسم بتصميمات البنطلونات الجلد التي خطفت قلوب وأعين الفتيات المهتمات بالموضة حول العالم.

أجمل موديلات أزياء الجلد بمختلف الألوان

فستان جلد باللونين الأحمر والأسود من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



قوام ممتلئ

فستان جلد أسود من لويس فويتون Louis Vuitton

تخشى الكثير من السيدات والفتيات ارتداء البنطلون الجلد؛ كونه يمكن أن يمنحهم مظهر قوام ممتلئ، ولكن يتناسب البنطلون الجلد مع الفتيات الرشيقات، وحتى السمينات، ولكن عليهن اختيار الموديل المناسب، فالبنطلون الجلد السكيني يتناسب مع صاحبات القوام الرشيق، بينما يتناسب البنطلون الجلد الواسع مع الفتيات صاحبات الجسم الممتلئ أو الكيرفي.

أوفر أول جلد باللون الأسود من فندي Fendi

كما لا تعرف أخريات كيفية توظيف البنطلون الجلد على قطع ملابسهن، ولكن الموديلات الجلد هي قطع مرنة يمكن توظيفها خلال جميع الإطلالات، بداية من الكاجوال وحتى الفورمال، كما قدم منها عالم الأزياء العديد من الألوان التي تتماشى مع جميع إطلالات الفتيات، بداية من الجلد الأسود، البني، وحتى البنفسجي.

توب جلدية من تودز Tod’s

ويمكن للسيدة ارتداء البنطلون الجلد على بلوفر هاي كول بسيط بلون زاهٍ، مع ارتداء هاف بوت أو كوتشي أبيض؛ من أجل الخروج بإطلالة كاجوال شبابية، كما أن اختيار بدلة جلد كاملة أو سالوبيت جلد عصري، وتوظيفه على حذاء ذي كعب عالٍ، هو بالطبع خيار مناسب أيضاً، يمكن للفتيات الظهور من خلاله فى إحدى مناسباتهن الفورمال.

بنطال وقميص من الجلد من زاديغ أند فولتير Zadig&Voltaire

ظهرت المعاطف الجلد بشكل بارز في موضة الشارع، خاصة في نيويورك، شوهدت معاطف الترنش ذات الصدرية المزدوجة؛ كخيار ملائم لطقس الخريف، وبالإمكان تنسيقها مع قطع صيفية؛ مثل القميص النسائي والتنانير والبنطلونات القصيرة.

لم تقتصر المعاطف الجلدية على الأسود والبني، بينما ظهرت معاطف بألوان ساطعة مثل السماوي، درجات البرتقالي الرائجة هذا الموسم.

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الجرأة والعصرية

معطف من الجلد باللون الأزرق من بالنسياغا Balenciaga

لمزيد من الجرأة والعصرية، يمكن شراء معطف من اللاتكس اللمّاع، الذي عاد ليزيّن تصميم معطف الترنش الأيقوني، أما إذا كانت السيدة تميل إلى الأزياء الناعمة، سيكون معطف جلد بدرجة من الألوان الترابية خياراً ملائماً لها.

ربما تتوفّر لدى السيدة تنورة جلد قصيرة تعود لسنوات، أو أخرى ميدي بتصميم القلم الرصاص، لكن الأكثر عصرية هذا العام ظهور تنانير جلد مكسّرة، وأخرى ماكسي بقصة دائرية فضفاضة، وأيضاً التنانير المستوحاة من نقشة جلد التمساح.

فستان جلد قصير من فالنتينو Valentino

يمكنها خلال هذه الأيام تنسيق تنورة جلد بتصميم عصري مع قميص نسائي كلاسيكي أو كنزة من الصوف الخفيف، وبذلك تضمن إطلالة عصرية ومبتكرة.

إذا كانت فساتين الجلد تقتصر في الأعوام الماضية على القصة المستقيمة المفعمة بالأنوثة، فهذا العام ظهرت تصاميم أكثر عملية تكسر الصورة النمطية للفستان الجلد.

تنورة جلد قصير قصيرة من مارك جايكوبس Marc Jacobs

برزت فساتين جلد بتصميم القميص العصري، مزيّنة بأزرار أمامية مع شقّ ممتد؛ لإضافة لمسة أنوثة، كذلك ظهر الجمبسوت كخيار مناسب لإطلالة نهارية أنيقة في الخريف.

بالإضافة إلى الأنماط السابقة، امتدّ الجلد ليشكّل قمصاناً نسائية خريفية، بالإضافة إلى قصات البنطلونات التي أصبحت أكثر عملية؛ لأنها فضفاضة ومزيّنة بخصر مرتفع؛ يخفي عيوب البطن.



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