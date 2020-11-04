كيف عرضت النجمات مجوهراتهن على إنستغرام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - لم يكن مهرجان الجونة السينمائي حكراً على الأزياء والفساتين فقط، بل استعرضت النجمات مجوهراتهن بشكل لافت؛ إذ تألقن بأسلوب مميز؛ من خلال عقود وأقراط وخواتم متنوعة أتى أغلبها بارزاً وجريئاً. لذا تابعي معنا أبرز إطلالات المجوهرات التي رصدناها لك.



إطلالات النجمات بمجوهرات متنوعة في مهرجان الجونة السينمائي



تصاميم بارزة وكبيرة



من الواضح أن غالبية نجمات مصر والعالم العربي يعشقن لفت الأنظار بشدة، من هنا يتجهن نحو التصاميم الجريئة والكبيرة. ومن التصاميم التي لفتتنا في المهرجان هي إطلالة بشرى، التي نسقت مع فستانها من الدانتيل الأسود والبيج عقديْن بحجم العنق؛ أي بموضة الـ Choker مصنوع من الألماس والذهب الأبيض. ولم ترتدِ بشرى أي أقراط، مما أظهر أسلوبها ناعماً ورقيقاً.

أما داليا البحيري، فاختارت أن تنسقها مع فستانها من إليزابيتا فرانكي باللون الأبيض ذات القصة الإغريقية، أقراط ذات أسلوب ناعم غير مبالغ بها. هذا الخيار أتى ناجحاً، خصوصاً أن الفستان مزين في وسطه بحزام على الخصر بلوغو العلامة بشكل كبير بالذهبي.

إلهام شاهين فضّلت الإطلالة الجريئة، فنسقت مع فستانها الأبيض، الذي أتى بنقشة البولكا دوتس، أقراطاً منسدلة من الألماس وأساور عريضة من الذهب الأبيض والألماس وخاتماً عريضاً وكبيراً.

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داليا البحيري يمجوهرات ناعمة



أما رانيا يوسف، فظهرت بأسلوب مبالغ به نوعاً؛ من خلال فساتانها الدرابيه الذي يحتوي على الكثير من التفاصيل؛ إذ نسقت معه عقداً كبير الحجم ومنسدلاً باللون الذهبي وأقراطاً منسدلة كبيرة. والجدير بالذكر أن تفاصيل هذه الإطلالة خاطئة، فالعقد قد أتى إلى ظهور تفاصيل زائدة ومبالغ بها على الإطلالة.

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رانيا يوسف بعقد بارز وكبير



ريا أبي راشد اعتمدت مع فستانها البليسيه من زهير مراد على موضة السلاسل أو Chains، فاختارت عقداً وأقراطاً بألوان السيلفر من هذا الطابع.

لفتتنا تارا عماد بأقراطها المنسدلة الجميلة التي تناسقت بشكل كبير مع فستانها الأبيض الأنيق، فبدت إطلالتها ناعمة جداً، مما عكس شخصيتها الجميلة والمحببة إلى القلب.

من جهة أخرى، لفتتنا يسرا بأقراطها الكبيرة المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس، والتي نسقتها مع فستانها الأسود المصنوع من القماش اللماع.

تارا عماد بأقراط ملفتة





يمكننا القول إن مجوهرات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة أتت جميلة ومميزة، حيث عمد البعض إلى عدم المبالغة في الإطلالات، وتوجه نحو اعتماد التصاميم الناعمة، خصوصاً أن الفساتين حوت الكثير من التفاصيل. في حين بالغت بعض النجمات في ظهورهن بمجوهرات كبيرة الحجم، ولا تتماشى مع أشكال الفساتين.

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