يلا نصوت كلنا.. سيدات يرقصن أمام اللجان الانتخابية في أمريكا

لايف ستايل

قبل ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الأمريكية، أمس الثلاثاء، قررت مواطنات الرقص أمام اللجان الانتخابية بعدد من الولايات الأمريكية، تعبيرًا منهن على أن العمل الوطني يجب أن يكون ممتعًا، وتشجيعا لغيرهن على المشاركة في عملية التصويت.

وسرعان ما تداول نشطاء موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، عدد من الفيديوهات التي رصدت رقص تلك المواطنات على أنغام العديد من الأغنيات المختلفة، واللاتي من بينهن النائبة الأمريكية أيانا بريسيلي، التي ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص على نغمات أغنية "The Wobble" مع عدد من صديقاتها، حسب موقع elitedaily.

وتداولت صورة لمجموعة من الفتيات، أثناء تأديتهم رقصة جماعية بإحدى الولايات، لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، إذ ارتدين "تيشرتات" صفراء مدون عليها عبارة "count the votes".

وكان الناخبون الأمريكيون اصطفوا أمام مراكز الاقتراع في شتى أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في مراكز الاقتراع كان البعض يخشى حدوثها عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي قد صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز الاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.

وقد حطم مجمل المصوتين الأرقام القياسية ودفع بعض الخبراء إلى توقع أعلى معدلات للتصويت منذ عام 1908.

وحقق بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي أمضى نصف قرن في الحياة العامة، تقدما ثابتا في استطلاعات الرأي في أرجاء الولايات المتحدة على الرئيس الجمهوري.

لكن ترامب ينافسه في عدد من الولايات الحاسمة بدرجة قد تمكنه من تكرار ما فعله عام 2016 عندما هزم الديمقراطية هيلاري كلينتون على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي الوطني بنحو ثلاثة ملايين صوت.