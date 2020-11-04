فيديو.. علقة ساخنة لشاب تحرش بفتاة في ميكروباص

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة القبض على معيد بالجامعة في محافظة الشرقية، بعد تحرشه بفتاة في ميكروباص.

صراخ الفتاة واستنجادها بالمارة فضح المتحرش، والذي مارس العادة السرية بجانبها في سيارة الأجرة على مرأى ومسمع من الجميع، بعدما تحرش بها.

توقف الميكروباص، واستدعى المارة رجال الأمن الذين ألقوا القبض على الشاب بتهمة التحرش بالفتاة، والقيام بفعل فاضح في الطريق العام.

الفيديو وثق لحظة تلقين المارة المتحرش "علقة ساخنة"، وضربه في الشارع أمام الجميع، وكان ذلك قرب جامعة الزقازيق.

الفيديو صورته الفتاة نفسها التي تم التحرش بها في الميكروباص بحسب ما جاء في الفيديو، وأرادت فضحه به ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة في الفيديو، "أنا مش هسيبه أنا معاه لحد ما يروح القسم، صورولي بطاقته أنا مش هسيبه، ومش هعرف أتصل بحد معيش رصيد".

وظل المارة يضربون المتحرش حتى انتهى الفيديو، وألقت قوات الأمن القبض عليه.