حشرة نادرة تأكل وجه فتاة أيرلندية: 30 جراحة ومش عارفة أعيش

لايف ستايل

يوم زفافها، شعرت جانين فيوليت، بأنها جميلة وواثقة بنفسها للمرة الأولى منذ عقود، عانت فيها صاحبة الـ35 عامًا، من سوء المعاملة والتعليقات القاسية ممن يحطيون بها، بعد أن دمرت حشرة نادرة من آكلات اللحوم، أجزاء كبيرة من وجهها عندما كانت طفلة.

أصيبت الفتاة الأيرلندية، بعدوى مدمرة أدت إلى تشخيصها بمرض سرطان الدم، عقبت تعرضها للدغة من حشرة آكلة لحوم نادرة، تسببت في حدوث تشوهات بالغة في وجهها، وخضوعها لأكثر من 30 عملية جراحية في الوجه، لم تتمكن بعدها من إغلاق إلا عين واحدة، بحسب "ذا صن" البريطانية.

وفقدت جانين، بعد الإصابة والجراحة الكثير من جلدها والأنسخة التي تغطي عضلات وجهها في فترة زمنية قصيرة، لكنها تأمل الآن في أن يتمكن جراح كبير من معالجتها واستعادة العديد من وظائفها الجسدية، وتعزيز ثقتها في نفسها.

تقول السيدة الثلاثينية: "كانت أول جراحة أجريت لي هي إعادة بناء الخد، وأصبحت أخضع لعمليتين كل عام، حتى بلغت 15 عامًا، وكانت معظم العمليات ترميمية، لقد سئمت من ذلك".

اضطرت جانين في طفولتها إلى قضاء فترات طويلة من الوقت خارج المدرسة لإجراء العمليات الجراحية، إذ كانت تتعرض للتنمر بصورة بالغة، وازداد الأمر سوءًا عند مرحلة بلوغها: "عندما كبرت أثر ذلك على ثقتي، فلم تكن كبيرة في المدرسة، بل ساءت الأمور مؤخرًا عندما أصبحت في مرحلة المراهقة، فالتعليقات ترهقني، ولا أتحمل العيش".

وتعاني الأيرلندية، من عدم تمكنها من تناول الكثير من الأطعمة مثل: البسكويت وشرائح اللحم، والحلويات، ورقائق البطاطس، إذ تؤلمها بصورة كبيرة، بسبب فقدانها عدد من أسنانها أيضًا.

وأثر التشوه الجسدي على حياة جانين بطرق أخرى أيضًا، إذ تقول السيدة الثلاثينية، إنها عاطلة عن العمل لسنوات بسبب صعوبة العثور على فرصة مناسبة، فتتذكر قائلة: "بمجرد أن تقدمت بطلب للحصول على وظيفة في مطعم للوجبات السريعة، كان عمري 16 عامًا، وتم إبعادني وقيل لي إنهم لا يستطيعون تعييني، لأنني سأخيف عملائهم أو أسيء إليهم".