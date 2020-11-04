الطريقة الصحيحة لتنظيف قناع الوجه القماشي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شدد منتدى الغسل الألماني على ضرورة غسل قناع الوجه القماشي بعد كل مرة يتم استخدامه فيها.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي غسل قناع الوجه القماشي في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة 60 مئوية مع استخدام منظف عام على شكل مسحوق أو حبيبات.

كما يمكن غسل قناع الوجه القماشي يدويا وذلك بغليه في وعاء ماء لمدة 10 دقائق تقريبا، مع مراعاة أن تكون الخامة قادرة على تحمل الغلي، والتي عادة ما تكون خامة قطنية.

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