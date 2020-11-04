عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.. فلماذا؟ دراسة حديثة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أفادت دراسة طبية حديثة بأن عمال البناء والأعمال الشاقة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون غيرهم من العمال.

وباستخدام البيانات التي تم جمعها بين مارس وأغسطس الماضيين حول الاستشفاء في جامعة "أوستن" بتكساس، وجد الباحثون أن عمال البناء كانوا أكثر عرضة خمس مرات من الأشخاص في المهن الأخرى للدخول للمستشفى بسبب فيروس كورونا.

وأرجع الباحثون ارتفاع فرص الإصابة بين العمال بسبب اتصالهم الوثيق بالآخرين وذلك لطبيعية عملهم.

ومن جانبها، قالت "لورين أنسيل مايرز"، الأستاذ في جامعة "أوستن" "لا يعني ذلك بالضرورة أننا بحاجة لوقف أعمال البناء". "هذا يعني أننا بحاجة إلى بذل جهود كبيرة لضمان صحة وسلامة العمال عندما يذهبون إلى العمل".

وأكد الباحثون أن تشجيع احتياطات السلامة الأساسية في مواقع العمل مثل ارتداء الأقنعة، التباعد الجسدي، من شأنه أن يساعد في الحيلولة دون انتشار الفيروس، فضلا عن منح العمال إجازة مرضية مدفوعة الأجر وغيرها من الحوافز للبقاء في المنزل لتقليل مخاطر الإصابة ووقايتهم من فرص التعرض للإصابة بالفيروس اللعين.

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