راقصتان أثارتا الجدل في أسبوع.. إحداهما هدية للزوج والأخرى في مركز شباب

علاقات و مجتمع

في مدة لا تتجاوز الأسبوع، كانت الراقصة حديث "السوشيال ميديا"، بمواقف وصور مختلفة جميعها في مناسبة أعياد ميلاد، لكن باختلاف أصحاب الحفل، أثار حولهما الجدل كون إحداهما كانت هدية للزوج، بينما ساد الغضب حول الثانية.

زوجة تهدي زوجها رقاصة في عيد ميلاده

قبل أيام انتشر مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد، أعدته زوجة لزوجها، لكن اللافت للنظر وقتها، وهو وجود العلبة الكبيرة المزينة بشرائط من القماش والتل، فهي الهدية التي اختارتها السيدة لزوجها في عيد ميلاده، وكانت المفاجأة أن الهدية هي "الراقصة الهدية" التي دخلت في وصلات رقص في عيد ميلاد الزوج.

مقطع فيديو أظهر مشاهد غير مألوفة، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وسط التعليقات الساخرة والرافضة للموقف، خاصة بين الأزواج والزوجات.

وكانت ضمن التعليقات المتداولة وقتها، هو تعليق زوجين على الواقعة، "بيقولك في واحدة دبحت جوزها وقطعته حتت صغيرة وحطيته في نفس الصندوق الكبير ده برضو"، وهو تعليق ساخر لسيدة تدعى هدى أحمد، حين داعبها زوجها "محمود" بالتعليق، قائلًا: "مش هتعمليلي مفاجأة".

وتنوعت الكثير من التعليقات المرفقة على الفيديو المتداول ما بين رفض النساء لما أقدمت عليه الزوجة، والسخرية من موقفها: "أكيد دي رقاصة بلاستيك"، "هي دي الستات لما بتحب"، "يارب يطلقك ويتجوزها".

لكن، التعليقات جاءت بنمط مختلف من الكثير من الرجال الذين رحبوا بالفكرة: "الزوجة الفرفوشة رزق"، "فن اختيار الهدايا"، "أنا عاوز من دا"، "يا سلام على قلب الزوجة"، "هي دي الزوجة الصالحة".

راقصة في مركز شباب بقويسنا

الواقعة ذاتها تكررت، لكن باختلاف الأطراف والتفاصيل، حيث شهد مركز شباب قويسنا في محافظة المنوفية، حفل عيد ميلاد الذي أظهر وجود راقصة أحيت الحفل، المشهد الذي أثار غضب المواطنين.

الواقعة أثارت الغضب، الذي أدى إلى تدخل طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في المنوفية، مطالبًا بالتحقيق مع مدير المركز وشركة الأمن لأنه من غير المعقول تواجد عضو مجلس الإدارة على مدار اليوم.

وبعدما تبين صحة الواقعة، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.