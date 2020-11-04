كتب: هن - 06:04 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020

الفريك من الأطعمة المناسبة تماما للدايت وراغبي الرشاقة، وذلك لاحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى فوائد غذائية كثيرة. ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل فريك للدايت في البيت، فهو وجبة مشبعة وصحية. المقادير كوب فريك منقوع ساعة. معلقة صغيرة ثوم مفروم. معلقة صغيرة فلفل أحمر مفروم. فلفل أخضر مفروم. معلقة زيت زيتون. ملح. فلفل. بهارات. كوب ماء. طريقة عمل فريك دايت توضع ملعقة زيت على النار حتى يسخن. يضاف البصل للزيت ويقلب على النار حتى يذبل. يضاف الملح والفلفل والبهارات. يضاف الثوم للخليط السابق. يضاف الفريك للبصل ويقلب جيدا. يضاف المزيد من الفلفل والبهارات والملح حسب الرغبة. يضاف عليه الماء. يغطى الفريك حتى يتشرب الماء ثم تخفض النار عليه حتى ينضج.

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