حلة محشي وشرابات.. أغرب هدايا تلقتها الفتيات في "الفلانتين": اتصدمنا

علاقات و مجتمع

يحتفل المصريون، اليوم، بعيد الحب "الفلانتين"، والذي يحرص خلاله الأشخاص على إظهار مشاعر الحب لمن حولهم، سواء من الأصدقاء أو الأقارب أو شركاء الحياة.

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ويعد استقبال هذا اليوم مميزًا ومختلفًا بعض الشئ لبعض من الفتيات، نظرًا لمرورهن بعدد من المواقف الطريفة من أحبائهن في يوم "الفلانتين" المصري، والتي يأتي من بينها تلقيهن لهدايا غريبة وساخرة، لم يتوقعن الحصول عليها.

وتقول عالية محمود (32 سنة)، إنها قبل زواجها بأعوام، خلال فترة خطبتها، فوجئت بإهداء خطيبها لها هدية غريبة للغاية، "اتصل بيا ليلة عيد الحب وقالي محضرلك مفاجأة مش هتخطر على بالك، ولما قابلني لاقيته جايب بوكس كبير وفرحت بقا قولت جايب لي أكيد حاجة بحبها، لاقيته جايبلي شرابات ملونة ألوان غريبة، ولما استغربت وسألته بقوله جايبلي شرابات؟ قالي آه حبيت أخرجلك برة الصندوق، فضحكت وكان هاين عليا أرمي الهدية في وشه".

"قعدت 3 سنين تجيلي هدايا كل فلانتين من واحد معرفهوش أصلًا ومش بيكتب اسمه على أي هدية، بس كان بيحب يغذيني باين، سنة جابلي فيها حلاوة طحينية كتيرة، ومرة جابلي أكل من مطعم مشهور، وآخر مرة حب يغير بعتلي حلة محشي وكتبلي إنها من إيد مامته، فحبيته أوي من قبل ما أعرفه".. حسب رنا درديري (28 سنة).

"بونبوناية" كانت هي الهدية الأغرب على الإطلاق التي استقبلتها، ماجي (26 سنة) من خطيبها، حيث أصيبت بذهول كبير، "كنا خارجين برة البيت وقضينا يوم حلو وفضل طول الوقت محمسني إنه شايلي هدية غالية أوي في جيبه بس مش حابب يفاجئني بيها غير في آخر اليوم، وفضلت متحمسة جدًا علشان أعرفها، وأول ما طلع علبة صغيرة من جيبه شبه علب المجوهرات، قولت ده أكيد خاتم أو حاجة دهب، لاقيتها بونبوناية صغيرة، اتصدمت وفضلت أضحك".