من "ما جمعه الحب" لـ"دعوا الخلق للخالق".. القصة الكاملة لزواج درة

علاقات و مجتمع

احتفلت منذ أيام الفنانة التونسية درة بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد فى مدينة الجونة بعيدا عن أعين الإعلام واقتصر الحفل على أصدقائها.

وأعلنت درة زفافها من خلال صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلة "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".

وكان فرح الفنانة التونسية درة و"هاني"، أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، حيث لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة فى باقي الفنادق.

وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم الهامة أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل أمام وهند صبري وأحيانا الفنانة يسرا، كما أنه نفس الفندق الذى أقام فيه الفنان العالمي سلفستر ستالوني، حين زار الجونة، سابقا هو والفنان مينا مسعود.

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ويمنع لأي شخص دخول الفندق ما لم يتم وضع اسمه من قبل إدارة الجونة لدخوله، كما كل من ينزل فيه يمنح بطاقات خاصة لدخولهم.

وكان أبرز الحاضرين في حفل الزفاف آسر ياسين وإلهام شاهين وخالد الصاوي وكاملة أبو ذكري وبشرى وخطيبها، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وشريف رمزي والفنانة يسرا والفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

درة تنفي كونها زوجة ثانية

ونفت درة الشائعات التي تدور حول أنها متزوجة من رجل متزوج، وأنها الزوجة الثانية له كما وجهت درة الشكر لكل من هنأها بزواجها وفرح من أجلها.

وفي أول ظهور لها بعد حفل الزفاف، قررت درة أن تصرح في تسجيل صوتي لإذاعية موزاييك التونسية، قالت فيه: "بشكر الناس اللي فرحولي وباركولي وهنوني وكنت أتمنى صحابي من تونس وكل الناس تبقى موجودة ولكن ظروف كورونا".

وأضافت درة: "أنا مرتبطة برجل مطلق اختار يرجع يبدأ حياته معايا ونشكر الناس اللي هنوا وباركولنا، وبقول للي بيروجوا الإشاعات واللي بيصطادوا في المياه العكرة ربنا يهديهم.. الحياة الخاصة لكل إنسان تخصه هو وبس وكل إنسان حر في اختياراته الشخصية وظروفه يعيشها هو، وأنا اخترت راجل يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربنا وجهنا ليه ولكل اللي بيحبوا والناس توقف كلام عليا شوية".

درة: ارحموني أمي جالها انسداد في الشريان

وعادت درة وهاجمت وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الهجوم عليها، والحديث عن كونها زوجة ثانية والسخرية منها بعد زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وكتبت درة منشورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ثم حذفته بعدها بقليل: "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".