نصائح الاحتفال بـ عيد الحب المصري في المنزل

لايف ستايل

يحتفل العُشاق في مصر، اليوم 4 نوفمبر، بعيد الحب المصري، الذي يأتي في هذا التاريخ من كل عام، حيث يعود إلى عام 1988، بعدما دعى له الصحفي مصطفى أمين، عندما مر في حي السيدة زينب، ليجد جنازة لا يسير خلفها أحد، وعند السؤال عن السبب اكتشف أنه رجل عجوز كان لا يحبه أحد، ليقرر الصحفي الدعوة ليوم الحب.

وينتظر الكثير من المصريين هذا اليوم للاحتفال به، وعلى الرغم من عودة الأنشطة الاجتماعية، إلا أن الخوف من الفيروس يجبر الكثيرين على الاحتفال في المنزل.

لذا يقدم لكِ "هُن"، عدة نصائح للاحتفال بالـ فلانتين داخل المنزل دون التأثر بالتجمعات.

ويمكنك الاحتفال من خلال تطبيق النصائح الآتية:

تجهيز منزلك وتنظيفه جيدًا قبل مجيء شريك حياتك.

قومي بتزيين غرفة نومك بالورود، والشموع، مع الموسيقى الرومانسية.

التحضير المسبق للأفكار التي تساعدك على تقديم أشهى المأكولات، وصناعة وجبة متكاملة يظهر فيها التعب والسعي لإظهار التعبير عن الحب.

لا تهتمي بتقديم وجبة الغداء وتنسي تجهيز الحلوى، على الأقل يمكن تقطيع الفاكهة وترتيبها بشكل مميز.

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الاهتمام بارتداء فستان أو ملابس نوم مميزة، تظهر قوامك، ويفضل أن تكون باللون الأحمر، الملائم لتلك المناسبة.

لا تهملي مظهرك العام، اهتمي بتسريحة شعر مميزة، مع المكياج البسيط، والعطر الجذاب.

قومي بتقديم هديتك عقب تناول العشاء الرومانسي.

حضري كوكتيل عيد الحب على طاولتك

طريقة عمل كوكتيل عيد الحب للاحتفال في المنزل

فإذا كنتِ من أنصار الاحتفال بالمنزل، إليكِ طريقة عمل كوكتيل عيد الحب بخطوات الشيف أميرة شنب، مُقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" المُذاع على فضائية CBC سفرة.

مقادير كوكتيل عيد الحب

آيس كريم فانيليا

كريمة مخفوقة

مشروب صودا بطعم الفراولة

توت أحمر

شرائح فراولة

طريقة عمل كوكتيل عيد الحب

اخفقي جزءا من الكريمة مع الأيس كريم والصودا جيدًا.

قومي بتصفية المشروب، وقدميه في كاسات التقديم.

زيني المشروب بالكريمة، والتوت وقطع الفراولة.