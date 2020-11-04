القومي للمرأة يدرب طلاب طب القليوبية على الخدمات الصحية لمناهضة العنف

علاقات و مجتمع

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة، والتي ستستمر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجارى، بكلية الطب جامعة بنها بمحافظة القلوبية.

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وشهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى القاضى عميد الكلية، والدكتور حسام أمين نائب عميد كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة جيهان فؤاد عبدالوهاب مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وفاتن خربوش مسئولة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ويقوم بإدارة الدورة التدريبية الدكتور بهاء شوكت المستشار الدولى للصحة الإنجابية وتصميم المناهج.

ويستهدف التدريب عدد 30 من مقدمى الخدمات الصحية بالأقسام المختلفة بكلية الطب والذى من المتوقع لهم أدارة وتشغيل وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس.

وأكد الدكتور مصطفى القاضى، خلال كلمته فى افتتاح التدريب، على تذليل جميع العقبات من أجل الإسراع فى افتتاح وحدة الاستجابة الطبية بمستشفى الجامعة والتى سوف تهتم بتقديم الدعم النفسى والرعاية الصحية للمرأة المعنفة، وتفعيل نظام احالة داخلى بعد أن يتم رفع قدرات مقدمى الخدمة بها من خلال الدورة التدريبية الحالية.

فيما أشارت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس بالمحافظة، إلى استمرار المجلس فى جهوده لمناهضة العنف ضد المرأة منذ إنشائه عام 2000، لافتة إلى أن هذه الجهود تتنوع بين برامج أو استراتيجيات أو من خلال دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات.

كما تحدثت الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، عن الجانب الصحى والاجتماعى للقضية، ودور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة، بجانب الدور الهام الذى ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة فى الحصول على حقها وفقًا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية.

يذكر أن الدورة التدريبية تشمل موضوعات منها تعريف العنف ضد المرأة والعنف الأسرى ومناقشة الأعراف الاجتماعية التى ترسخ العنف مع عرض للفئات الأكثر عرضه للعنف ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفعة ومهارات التواصل معها ومبادىء الفحص الطبى الشرعى فى حالات الاعتداء الجنسى وتقييم المخاطر وخطة السلامة، وكذا نظام التنسيق والإحالة بين الجهات المختصة.