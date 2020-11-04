طريقة عمل مايونيز بيتي بالمقادير والخطوات

مطبخ

كتب: هن - 02:29 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020

عرضت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل مايونيز بيتي، من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل مايونيز بيتي 1 كوب زيت 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون بيضة نصف ملعقة ملح Advertisements الإضافات زعتر شطة أو الهريسة ثوم طريقة عمل مايونيز بيتي يخلط البيض وعصير الليمون والبيض والزيت وتضرب بالهاند بلندر حتى يصبح كريميا، ويوضع في برطمان ويغلق جيدا. أو إضافة الهريسة للمايونيز حسب الرغبة، ويوضع في برطمان ويغلق جيدا. أو إضافة زعتر وثوم للمايونيز حسب الرغبة، ويوضع في برطمان ويغلق جيدا.

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