طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

كتب: هن - 02:02 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020

بخطوات بسيطة ولذيذة تقدم الشيف نسمة يسري طريقة تحضير ستربس الدجاج (كنتاكي)، المقرمش عبر قناتها على منصة الفيديوهات "يوتيوب". مقادير عمل ستربس الدجاج "كنتاكي" 1 كيلو صدور دجاج ( ويمكن استخدام فرخة مقطعة 8 قطع). التتبيلة - 500 مل لبن رايب. - 1 ملعقة صغيرة ملح. - فلفل. - كزبرة. - مسحوق ثوم. - بصل بودرة. - بابريكا. 1/4 كوب خل. طريقة عمل تتبيلة ستربس الدجاج "كنتاكي" - نقوم بخلط جميع مكونات التتبيلة ووضع الفراخ بداخلها "ننقعها". - وضع الفراخ بالتتبيلة من 8 لـ12 ساعة في الثلاجة. للتغليف -500 جرام دقيق. - 2 معلقه كبيره نشا. Advertisements - ملعقة صغيرة ملح. - فلفل. - كسبرة ناشفة. - مسحوق الثوم. - مسحوق البصل. - بابريكا. طريقة تحضير ستربس الدجاج "كنتاكي" نخرج قطع الدجاج من التتبيلة وتوضع في الدقيق بدون الضغط عليها. وضع الدجاج في ماء مثلج ثم في خليط التغليف مرة أخرى. يتم قليها في زيت غزير ساخن. تقدم مع سلطة كول سلو مكونات سلطة كول سلو - 2 كوب كرنب شرائح رفيعة. - 1 كوب جزر مبشور. - 1/2 كوب مايونيز. - 1 كوب حليب. - 2 ملعقة كبيرة خل. - 3 ملاعق كبيرة سكر. وللحصول على أفضل نتيجة، تخلط مكونات السلطة جيدا وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

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