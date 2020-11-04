بعد ساعات من زواجها.. درة: ارحموني أمي جالها انسداد في الشريان

علاقات و مجتمع

هاجمت الفنانة درة وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الهجوم عليها بسبب كونها زوجة ثانية والسخرية منها بعد زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وكتبت درة منشورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فس بوك"، ثم حذفته بعدها بقليل: "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

"الوطن" ترصد أبرز الأحداث التي شهدها حفل زفاف درة:

1- ظهرت درة بـ3 فساتين مختلفة خلال حفل الزفاف، كما دخلت لساحة حفل الزفاف على أغنية "طُلي بالأبيض" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وسط تصفيق من الجمهور.

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2- حرص على حضور حفل الزفاف ثنائيات من الوسط الفني، أبرزهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكندة علوش وزوجها الفنان عمرويوسف، وبشري وخطيبها، هند عبد الحليم وزوجها .

3- دخلت درة في حالة من البكاء خلال رقصها مع زوجها علي أغنية "خدني بين إيديك" للفنان حميد الشاعري.

4- قام الفنان خالد الصاوي بـ"ترقية" العروسين من الحسد خلال الفرح، وشاركهما أحد الرقصات .

5- ظهرت المخرجة كاملة أبو ذكري للمرة الأولي خلال الفرح، بعد أزمتها الأخيرة بسبب منشورها عن "غرور" بعض أبطال "100 وش" .

6- ظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة للمرة الأولي بعد انفصالها عن خطيبها السابق.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها مساء الاثنين، كتبت دُرة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".