آمال ماهر تنشر صورة بـ"لوك" جديد.. ومتابعون: مين دي؟

لايف ستايل

فاجأت الفنانة آمال ماهر، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وجذابة، لاقت إعجاب واندهاش الكثير منهم.

وظهرت الفنانة بملابس كاجوال، "بنطلون وبادي" باللون الأبيض، وبشعر منسدل خلف ظهرها، إذ لاقت الكثير من التعليقات والتساؤلات خلف تغيير ملامحها بصورة ملحوظة، حيث ظهرت شفاهها منتفخة بعض الشئ، فأبرز ما جاء بين التعليقات، "الله على الحاجات الحلوة دي بقا"، "مش دي آمال ماهر ولا أنا ليا فترة مشوفتش الأبديت بتاعها ولا إيه مين في الصورة"، "أمال في مدام أمال؟"، "شكلك مش نافخة هالحين".

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وفي سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة آمال ماهر أغنية بعنوان "كمل طريقك" وهي رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبية وتوزيع أحمد أمين ومكيس وماتسر أمير محروس وجيتار أحمد حسين ووتريات حمادة الموجي.

وأعربت المطربة آمال ماهر، عن سعادتها بردود الفعل حول حفلها الذي أقيم الجمعة الماضي، بالصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، دون جمهور.

وكتبت "ماهر" عبر حسابها الشخصي على تويتر: "مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".

يذكر أن آمال ماهر، طرحت أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل ليه لأ، وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.

آمال ماهر من مواليد عام 1985، اكتشفها الموسيقار محمد المليجي بإحدى الحفلات الفنية الخاصة بمدرستها ومن هنا كانت بدايتها، تركت الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وأثناء تواجدها بنقابة المهن الموسيقية، قابلت الأستاذ صلاح عزام والذي كان همزة الوصل بينها وبين الموسيقار عمار الشريعي، حيث كانت انطلاقتها بمسلسل "أم كلثوم"