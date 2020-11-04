نصائح لإطلالة مريحة وأنيقة للحوامل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قد يكون عالم ملابس الحمل غامضا إلى حد ما بالنسبة للنساء، اللواتي يخضن هذه التجربة المميزة للمرة الأولى.

وعندما يتعلق الأمر بأزياء الحمل، فإن الراحة والأناقة تعتبران من العناصر الأساسية في هذا الإطار؛ حيث يمكن للحوامل الحفاظ على أناقتهن بينما يرتدين الملابس الفضفاضة.

تقدم مجموعة أزياء الأمومة من ماكس فاشن حلولا متكاملة للسيدات الحوامل مع ملابس أنيقة بأقمشة مريحة وألوان راقية ذات رسومات حيوية. بدءاً من ملابس العمل، مرورا بالملابس المنزلية المريحة، ووصولا إلى أحدث صيحات الموضة، تحتوي هذه المجموعة على خيارات ذات قيمة رائعة لجميع الأمهات الحوامل.

ينبغي ارتداء ملابس تعزز أناقتك أثناء الحمل، ودعي خبراء ماكس يرشدونك إلى عالم ملابس الحمل دون أن تغيري أسلوبك الشخصي:

1. ارتداء ملابس الحمل لا يعني بالضرورة تغيير الأسلوب الشخصي. إذا كنت من النوع، الذي يحب الألوان والصور، حافظي على ارتداء الأزياء المميزة بألوانها ورسوماتها المعبرة عن شخصيتك! تعد الصور مثل الأزهار خيارا أنثويا رائعا لارتداء الأزياء المميزة بصور ظلية بسيطة للغاية، وخاصة عند ارتدائها مع الأحذية الرياضية.

2. الفستان الفضفاض قطعة أساسية خلال فترة الحمل. اختاري الأشكال الجريئة والصور النابضة بالحياة لطلة فريدة ومميزة. تشكل الفساتين البسيطة خيارا رائعا لإطلالة أنيقة؛ فهي خفيفة الوزن وفضفاضة وطويلة، كما أنها مصممة برسوم مميزة كالأزهار، ما يجعلها تضفي إحساسا جديدا على إطلالتك.

3. اختاري الفستان الواسع من الأسفل، الذي يضفي المزيد من الحيوية على إطلالتك. يمنحك هذا الفستان قطعة مميزة تحدد الجسم من أسفل منطقة الصدر مع مرونة مميزة للقماش عند منطقة البطن لتعزيز الراحة. كما يعد خيارا اقتصاديا كقطعة يمكن ارتداؤها طوال فترة الحمل.

4. يتطلب الحمل ارتداء ملابس مريحة، ويشكل فرصة مميزة لتعزيز أنوثتك خلال هذه الفترة. تفضل العديد من السيدات ارتداء الملابس المكشكشة مع رسوم الأزهار والألوان، التي تضفي لمسة من الأنوثة على طلتهن خلال فترة الحمل. يمكنك اختيار القمصان ذات الخطوط الطويلة في المقدمة لإخفاء البطن الكبيرة مع تصميم أوسع من الأعلى لإخفاء الكتفين والصدر.

5. تعتبر القمصان العلوية القطنية كبيرة الحجم بتفاصيل عصرية مكشكشة وصور أزهار أنيقة رائعة؛ لأنك ستحبين مقاساتها الفضفاضة لتعزيز الراحة بعد فترة الإنجاب.

تتميز مجموعة ماكس للحوامل بتشكيلة متنوعة من الأزياء بما في ذلك القمصان القطنية، والفساتين المنسوجة، والسراويل الواسعة عند منطقة البطن. وقد صُممت الملابس الواسعة لتجمع بين الراحة والأناقة لمساعدة النساء على الاستمتاع خلال أحد أهم مراحل حياتهن.