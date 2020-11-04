صور.. "القومي للمرأة" يكرم معلمي وطلاب التعليم المزدوج بحي الأسمرات

علاقات و مجتمع

استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم، بمقر المجلس، مجموعة من معلمات ومعلمين وطلاب فصول التعليم المزدوج ومدارس تحيا مصر بحى الأسمرات، لتكريمهم على تميزهم فى التدريب والمسابقة التى نظمها المجلس بالتعاون مع شركة ويل سبرينج، فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة المتواصلة لتنمية وتطوير حى الأسمرات.

جاء التكريم بهدف تشجيعهم على مواصلة النجاح والتقدم كي يكونوا قدوة لغيرهم من معلمي وطلاب المدرسة، وذلك بحضور ماجد فوزى مؤسس ورئيس مجلس إدارة ويل سبرينج مصر.

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وأكدت الدكتورة مايا مرسي، إنها سعيدة بما يقوم به المجلس من جهود وعمله مع الأهالي والأبناء والأمهات خلال الأربع سنوات الماضية.

وقد توجهت بالتحية والتقدير إلى مؤسسة "ويل سبرينج مصر" على الجهود العظيمة التى تقوم بها في المساعدة على أحداث تغيير في المجتمع وخلق شخصية مصرية أصيلة واعية ومثقفة تتحلى بالأخلاق والمبادئ الحميدة وتعرف معنى الإنتماء وحب الوطن والأسرة، مشيرة إلى أن مؤسسة"ويل سبرينج" استطاعت أن تعمل في جميع المناطق بمحافظات الجمهورية بنفس الفاعلية والقوة والكفاءة.

وهنأت الدكتورة مايا مرسي الطلاب الفائزين على النجاح الذي حققوه وإيمانهم بالفكرة، كما توجهت بالشكر لأهالي الطلاب على دعمهم لأبنائهم ومساندتهم لتحقيق النجاح، وأعرب "فوزي" مؤسس ورئيس مجلس إدارة "ويل سبرينج مصر" عن سعادته البالغة بالتعاون القائم بين المؤسسة والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة الهامة، مشيداً بالدور المشرف الذي يقوم به المجلس في المحافظات المصرية المختلفة للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات خاصة دوره في النهوض بحي الأسمرات.