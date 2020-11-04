الامارات | ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل، لاسيما فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم لديهم خلال فترة النهار، في معدلاته الطبيعية، بحسب بحث جديد نشر، أول من أمس، على موقع «ميديكال إكسبريس» الإلكتروني، نقلاً عن جمعية القلب الأميركية.

وجاء في مجلة «سيركيوليشان» الرئيسة الصادرة عن جمعية القلب الأميركية، أن أخصائيي الرعاية الصحية عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب، وأثناء فترة النهار، لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم وجرعاتها. إلا أن كثيرين من المرضى قد يعانون ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف أثناء فترات الليل، أو بمعنى آخر، ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم. من جانبه، قال كازومي كاريو، الحاصل على شهادتي الطب والدكتوراه، وهو المؤلف الرئيس للبحث وأستاذ في طب القلب والأوعية الدموية بجامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: «يتم بصورة متزايدة اعتبار ارتفاع ضغط الدم أثناء الليل، مؤشراً لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية». وأوضح كاريو أن «هذه الدراسة توفر معلومات أكثر عمقاً بشأن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي».

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