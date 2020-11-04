الامارات | بالصور.. عدسات من 125 دولة تشارك في جوائز «إكسبوجر»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عدسات من 125 دولة تشارك في جوائز «إكسبوجر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن أسماء المرشحين لنيل جوائز المهرجان بفئاتها الـ10، بعد أن استقبلت دورة عام 2020-2021، أكبر عدد مشاركات منذ انطلاقه عام 2016، إذ استقطبت 25 ألفاً و384 مشاركة.

وشهدت فئة «تصوير الرحلات» أكبر عدد من المشاركات تمثلت في 6012 صورة، تلتها فئة «البورتريه» بـ4451 صورة، فيما جاءت فئة التصوير الصحافي في المرتبة الثالثة بـ2469 مشاركة.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، إن «المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) يحتفي بتجارب رواد التصوير، من خلال جوائزه التي شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت منصة عالمية تجمع المصورين المحترفين والهواة، وتمكّنهم من عرض أعمالهم على شرائح أوسع من الجمهور»، مشيراً إلى أن الجائزة باتت الأداة الرئيسة لاكتشاف المواهب الصاعدة في فن التصوير المعاصر، بفئاته الرئيسة المختلفة.

وأضاف: «شهدت المشاركات في جوائز (إكسبوجر) نمواً ملحوظاً، وكانت هذه الدورة فريدة بامتياز، ليس من جهة تسجيل أكبر عدد من المشاركات فحسب، بل من حيث عدد الدول التي بلغت 125 دولة، ما يشير إلى مشاركة 15 دولة جديدة، وتدل هذه الإنجازات على مكانة المهرجان في مجتمع المصورين المحترفين بأنحاء العالم، وثقة المصورين الهواة به، بوصف المهرجان منصة ينطلقون منها نحو تحقيق التفوق المهني، وتعزيز المواهب الفنية».

وشملت قائمة المرشحين في «تصوير الرحلات»: إف ديليك أويار (تركيا)، وتشين ليونغ تيو (سنغافورة)، ووي فو (تايلاند)، وشنغوا يانغ ومينجكيان وانغ (الصين)، وعظيم خان روني (بنغلادش)، وأديتيا فاردهان (الهند).

وترشح في فئة «البورتريه» براناب باساك (الهند)، وكيفن شي (الولايات المتحدة)، ولي هوانغ لونغ (فيتنام)، وقاسم إعجاز (باكستان)، وحسين فاردينفارد (هولندا)، وزاي يار (ميانمار)، وسيفلتن يوسيفوف (بلغاريا)، وبينغياو سونغ (الصين).

وشهدت فئة التصوير المعماري ترشيح كلٍّ من: زامير عبدالمجيد ومحمد المسيبي (الإمارات)، وجيردي حتومو (إندونيسيا)، وفاطمة قادر (البحرين)، وكاثرين يونغ (المملكة المتحدة)، وآنا واكر (ألمانيا)، وألكساندر بورموتن (روسيا).

ووصل إلى فئة «التصوير الجوي والدرون» مصطفى عجاوي (الإمارات)، وآلبرت دروس (هولندا)، وسيرجي فارنيوك (روسيا)، وأحمد عباسي، ومحمد ريزا رضا معصومي (إيران)، وفوك هوي نيوجين وآدمين خانه (فيتنام).

وضمت «فئة الصغار (أقل من 18 عاماً)» كلاً من: عبدالله الرئيسي، وأيوش كريشنان، وفصيح فواز، وجويل جوزي، وعبدالعزيز المنصوري، وميثاء قاسم، وجميعها من الإمارات.

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ويتنافس في فئة «المناظر الطبيعية» كل من: شينغ ليو وزهيندغونغ كواي (الصين)، وباول زغمينت (أيرلندا)، وكيفن كراوتغارتنر (ألمانيا)، وكالي تشي (أستراليا)، وجاني ياني كاهيلة (فنلندا).

فيما تشمل فئة «التصوير عن قرب (الماكرو)»: آندي عبدالجليل وآجار سيتادي (إندونيسيا)، وشين لينغ تيو (سنغافورة)، وبيدرو لويس سايز (إسبانيا)، ورياض حمزي (السعودية)، وألكساندر تريبولسكي (ألمانيا)، وبيتر سابول (المجر). أما فئة «التصوير الصحافي»، فشهدت وصول كلٍّ من: مارينا سيريبييكوفا (بلاروسيا)، وآلين شكرويدر (بلجيكا)، ومحمد زعنون (فلسطين)، وطارق زيدي (المملكة المتحدة)، وأميت موليك وديبارشن شاترجي (الهند)، وسيمون موشيز سابجن (المجر).

وضمت فئة «موظفي حكومة الشارقة» كلاً من: محمد نوفل، وعبدالله عارف، ومحمد حسن، وأحمد آل علي، وأحمد المهيري، وفهمي الشليلي.

وفي فئة «الأفلام القصيرة» كانت هناك منافسات بين كلٍّ من: مارك ريسانغ (الصين)، وزهراء كبابين (إيران)، وجيدو جازيلي (إيطاليا)، وتريبتي تامانغ بخرين (نيبال)، وفلوراين ليديوكس (النرويغ)، وماريك سكيشتش (بولندا)، وعصام تاشيت (الجزائر).

أعلى تقييم

سيعلن عن أسماء الفائزين، خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي تنظم في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة 10-13 فبراير المقبل، إذ سيتم اختيار فائزين بالمركزين الأول والثاني عن كل فئة، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى تقييم بالمركز الأول على مستوى الجوائز، وتعرض جميع الصورة المرشحة للفوز خلال أيام المهرجان.

- شهدت فئة «تصوير الرحلات» أكبر عدد من المشاركات.. تمثلت في 6012 صورة.

- منصة عالمية تجمع المصورين المحترفين والهواة.. وتعرض أعمالهم على الجمهور.

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