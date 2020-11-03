"متعودة دايما".. سيدة تكتشف خيانة زوجها من "دبلة": صعبان عليا البنات اللي بيعرفهم

علاقات و مجتمع

بمشاعر من السخرية، أثارت إحدى السيدات جدلًا على أحد الجروبات النسائية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال كتابتها لمنشور تضمن الآتي، "هاي يا بنات.. حبيبة جوزي إسراء جابتله دبلة لما لقيته مش لابس دبلة، وحفرت اسمه عليها وكتبت تاريخ اللقاء.. أوعي تطلعي هنا يا إسراء إني أسفة"، لتنهال التعليقات والتساؤلات حول موقف الزوجة الغريب من خيانة زوجها لها وتقبلها لها بشكل طريف وساخر.

Advertisements

وتكشف "ح.أ" 30 عاما، صاحبة المنشور المتداول، خلال حديثها لـ"هن"، تفاصيل خيانة زوجها لها "ع.م.م" 26 عاما، واكتشاف أمره، واستقبالها خيانته بتلك الطريقة الطريفة، "كنا في أول سنة جواز واكتشفت أنه بيعرف بنات كتيرة عليا ولما كنت بواجهه كان بيضربني ويقهرني ويخليني أعيط، لحد ما حصلت له ظروف وحشة في شغله لمدة سنتين ووقع جامد، وعلى الرغم من اللي بيعمله شيلته وفضلت معاه".

وتكمل: "بعد ما ربنا كرمه اتعدل معايا، وبقا يعاملني كويس ويخاف على مشاعري، هو آه مش عاوز يبطل خيانة، بس بقا بيصارحني علشان بيخاف على مشاعري، وبيمسح أي مكالمات أو رسائل بينه وبين أي واحدة قبل ما يدخل البيت".. حسب الزوجة الثلاثينية.

أما عن الموقف الأخير والذي سخرت منه الزوجة الشابة، تقول: "أوقات جوزي بيخلني أرد على رسائل الشغل بتاعته سواء على واتساب أو ماسنجر، ولقيت رسائل بنت اسمها إسراء ليه، بس تعاطفت معاها جدًا وصعبت عليا، مبصتلهاش إنها خاطفة راجل من مراته وبناته الاتنين، على أد ما بتصعب عليا البنات اللي بتضيع فلوسها على رجالة متجوزة وبيتوجع قلبها في الآخر، ولما لاقيتها جايباله الدبلة عليها اسمه، نزلتها على الجروب علشان ألحقها من اللي هي فيه، وكده كده جوزي مش هيتغير هو بيحب لمة الستات حواليه، وخلافاتي معاه مش بتكون على إنه بيعرف ستات، بالعكس بتكون على حاجات تافهة جدًا".