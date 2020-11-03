10 أسباب تجعل الرجل ينفر من زوجته.. اعرفيها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تبدأ الحياة الزوجية بشكل سعيد للغاية، لكن بعد تطور العلاقة، ربما تجدين زوجك يتعامل معك وكأنك غير موجودة وقد يكون هذا بداية النهاية.

ولكن ما الذي يجعل الرجل ينفر من زوجته؟ هذا ما يستعرضه لكِ حتى تصححين من أخطائك إذا كنت سببا في ذلك، بحسب ما ذكر موقع "hackspirit".

1- عدم الرضا عن الزواج

لا يتطلب الأمر صعوبة لمعرفة ذلك، إذا كان غير راضٍ عن زواجه، فسيسعى لإيجاد الرضا في مكان آخر، هذا فقط أحد الأسباب التي تجعل الرجل المتزوج يبحث عن مشاعر أخرى خارج علاقته.

ربما كانت زوجته تهمله عاطفياً، مما يجعله يشعر بالفراغ، لقد أدرك أنه يحتاج إلى ملء هذا الفراغ العاطفي في مكان آخر، فلدينا جميعًا احتياجات، وإشباع هذه الاحتياجات هو جزء مهم من الحفاظ على علاقة سعيدة.

2- الرغبة في تغيير الروتين

عندما تنخرط في زواج لسنوات، تميل حياتك إلى أن تصبح روتينية تقليدية.

إذا أصبح الرجل محبطًا من روتينه ويحتاج إلى شيء آخر للحفاظ على استمرار التشويق، فقد يرى أن علاقة غرامية أخرى قد تساعده على تحقيق ذلك، أو ربما يكون من النوع الذي يحب أن يعيش اللحظة وبالتالي يترك زوجته، فغالبًا ما نرى الخيانة الزوجية علامة على عدم الرضا في الزواج، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

3- الاستياء

ربما فعلت زوجته شيئًا تسبب في إيذائه، نتيجة لذلك، وقد يريد التخلص منها، إنه يعلم أن هذا سيؤدي إلى إنهاء العلاقة، والبحث عن امرأة أخرى.

4- افتقاد الاتصال العاطفي

أحد العوامل الرئيسية لترك الزوجة هو الشعور بعدم القيمة والإهمال، قد يرغب الزوج في المغادرة والعثور على شخص آخر للتواصل معه ليشعر بالقيمة داخل نفسه.

كلنا لدينا مشاعر، وإذا كانت زوجته لا تتحقق من هذه المشاعر، فإن البقاء في العلاقة الزوجية قد يجعله يشعر بالسوء، يريد الرجال أن يشعروا بالتقدير والحب أيضًا، ومن الجيد التحدث مع زوجك حول ما يشعر به في العلاقة.

قد تعتقد أن الأمور رائعة، لكن كيف يشعر شريكك حقًا؟ هل هناك مجالات في علاقتك يمكن أن يملأها شخص آخر؟، ليس عليك أن تكون كل الأشياء لشريكك، لكن الشعور بالدعم والحب والتفاهم أمر مهم.

5- لا يشعر بأهميته

من الأسباب المؤكدة أن الزوج قد يترك زوجته، هو أنه لم يعد يشعر بأنه ضروري في حياتها، ربما تكون زوجته امرأة مستقلة لها حياتها الخاصة ولا تحتاج إلى رجل في حياتها لتكملها، ربما تتساءل: كيف يمكن أن يكون هذا مشكلة بالنسبة للرجل؟

وفقًا لنظرية "غريزة البطل" التي صاغها خبير العلاقات جيمس باور، فإن لدى الرجال رغبة فطرية في الشعور بأنهم ضروريون في حياة نسائهم، بمعنى آخر، يريدون أن يشعروا كبطل لامرأتهم، ولكن إذا كانت زوجته لا تمنحه هذا الشعور، فقد يسعى إلى إيجاده في مكان آخر.

6- لا يشعر أنه يستطيع التصرف بطبيعته

هل يتصرف بشكل طبيعي؟ أم أنه يتصرف بجنون وعاطفية؟، في النهاية، يمكننا أن نتفق جميعًا على أن أفضل العلاقات هي حيث يمكنك أن تتعامل على طبيعتك، أما إذا كان الرجل حذرًا من كيفية تعامله مع زوجته، فمن المحتمل أنه لن يكون سعيدًا على المدى الطويل.

فيما يلي 7 علامات تدل على أن الرجل قد لا يشعر بالراحة مع زوجته:

- يخفي الأشياء عن زوجته.

- يراقب باستمرار أفعاله وكلماته، قلقًا بشأن رأيها.

- يشعر بالقلق والإحباط كلما كان في حضرة زوجته.

- إنه قلق من أن تحكم عليه زوجته.

- لا يستطيع التحديق في عيون زوجته لأكثر من 5 ثوان.

- لا يستطيع أن يقول ما يقصده.

- لا يثق بزوجته.

7- زوجته دائما سيئة معه

من المهم التفكير فيما إذا كانت الزوجة تتعامل مع زوجها بشكل حاد، هل تحبطه من أجل السيطرة عليه؟ هل تريد التلاعب به؟، إذا كانت زوجته تحبطه وتستغله، فمن الواضح أنها لا تحبه كثيرًا ولا تحترم مشاعره، وكلما طالت مدة هذا النوع من العلاقات أحادية الجانب، زادت احتمالية تركه لزوجته.

8- العلاقة تتحرك أسرع بكثير مما يريد

ربما تريدي عائلة، لكنه لا يريد ذلك، ربما تريدي شراء منزل ، لكنه لا يستطيع الالتزام به حاليا، قد تكون هذه علامات على أنه لا يريد أن يكون في علاقة طويلة الأمد معك ويوما ما سيقرر تركك، ومن الواضح أيضًا أن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة جدًا بالنسبة له، هذا هو الشيء الذي يمكن أن يخيف الرجل، خاصةً إذا كان لديه مشاكل في الالتزام نحو متطلبات أسرته

تنمو معظم العلاقات مع مرور الوقت، سواء كان ذلك يعني الزواج أو تكوين أسرة، وإذا كان يعلم أنه لا يريد هذه الأشياء حقًا، فقد يفكر في أن الوقت قد حان لترك زوجته.

9- مشكلات في غرفة النوم

إذا كنت تواجه مشكلات في غرفة النوم ، فهذا لا يعني أنه يجب عليك إنهاء العلاقة على الفور، من المهم تجربة أشياء مختلفة لمعرفة ما إذا كان يمكنك العمل عليها، ولكن إذا كنت تشعر أنك قد حاولت كل ما تستطيع وأن المشكلات لا تتحسن، فقد يفكر الزوج في أن الوقت قد حان لإنهاء العلاقة.

10- التغييرات الشخصية

نريد أن نصبح أشخاصًا مختلفين وأفضل، لكننا لا نتغير جميعًا بالمعدل نفسه وبنفس الطرق، في حين أن شخصين قد يكونا مثاليين لبعضهما البعض في وقت ما، فإن هذا لا يعني أنهما سيظلان مثاليين لبعضهما البعض إلى الأبد.

إنه ليس خطأ الزوج أو الزوجة، إذا بدأ شخص ما في الشعور بأنه في فترة مختلفة من حياته ويحتاج إلى شيء آخر، فلا يسعه إلا أن يشعر أن شريكه يعيقه ويمنعه من تجاوز إمكاناته الحقيقية، إنه شيء نادرًا ما نعترف به، ينتهي الأمر بالظهور في مشاكل لا داعي لها وتافهة، قد يكون هذا هو سبب رغبة رجلك في تركك:

- لقد مررت أنت أو شريكك مؤخرًا بتغيير كبير في الحياة.

- كنت تتحدث أنت أو شريكك عن الأحلام والطموحات.

- لقد أصبحت أنت أو شريكك راضيًا عن الوضع الراهن.