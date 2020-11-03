احذر ترك كوب من الماء بالقرب من سريرك أثناء النوم.. هذا ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوصي معظم الأطباء بتناول 8 أكواب من الماء يوميا للبقاء رطبا، لكن الكثير من الأشخاص يكافحون من الحصول الكمية المطلوبة من الماء، لذلك يستخدمون طرقا مختلفة لتذكير أنفسهم بالحفاظ على هذه العادة الصحية.

ويعد وضع كوب من الماء على منضدة النوم بمثابة تذكير جيد بأخذ رشفة في الصباح الباكر، ومع ذلك، فإن إبقاء الماء بالقرب من سريرك قد لا يكون مفيدا كما كنت تعتقد، وفق ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي، وذلك للأسباب التالية:

1- قد ينتهي الأمر ببعض الحطام في الماء:

قد يؤدي ترك كوبا من الماء حتى الصباح إلى جعله أكثر عرضة لأنواع مختلفة من البعوض والذباب والحشرات الأخرى أثناء الليل، وربما تتسرب بعض الأتربة وغيرها إلى المياه أثناء نومك وقد لا تلاحظها أثناء شرب الماء أول شيء في الصباح.

2- يغير الماء طعمه:

إذا ملأت الزجاج بمياه الصنبور، فمن المحتمل أنه يحتوي على الكلور المضاف للتطهير، ولكن الكلور سيبدأ في التبخر خلال ساعات الليل، ويغير طعم الماء، ويجعل مذاق الماء لا معنى له.

3- تتحول مياهك إلى أرض خصبة لتكاثر الجراثيم:

عندما تأخذ رشفة من الماء، فإنك تنقل ملايين البكتيريا من فمك إلى الكوب ثم إلى الماء، لذلك إذا قررت تناول بعض الماء من هذا الكوب في المساء أثناء محاولتك النوم، فسوف تدخل الجراثيم إلى الداخل وتتكاثر في الصباح.

4- خطر حريق محتمل:

كثير من الأشخاص يستمرون في شحن الأجهزة مثل هواتفهم بالقرب من أسرّتهم، لذلك إذا وضعت كوبا من الماء على منضدة السرير ثم أسقطتها بيدك عن طريق الخطأ، فقد ينسكب الماء، ما يتسبب في تهديد محتمل للإلكترونيات وخطر حدوث ماس كهربائي.

5- يصبح الماء أكثر حمضية قليلا:

عندما تترك الماء في كوب مفتوح، قد يمتص كمية صغيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يغير قليلا من توازن الأس الهيدروجيني، نتيجة لذلك، قد يصبح الماء أكثر حمضية مع انخفاض مستوى الأس الهيدروجيني، ولن يؤثر ذلك على صحتك ولكنه قد يغير طعم الماء، ما يجعل شربه أقل متعة.

6- يؤدي الاحتفاظ بكوب من الماء بالقرب من سريرك إلى تعطيل نومك:

إذا كان لديك كوب من الماء على مرمى البصر، خاصة إذا كنت تعاني من صعوبة النوم، فقد تبدأ في شرب الماء أثناء الليل ما يزيد من رغبتك في الذهاب إلى الحمام، وقد يؤدي القيام بذلك عدة مرات في الليل إلى إفساد دورة نومك، مما يحرمك من النوم الجيد ليلا ويتركك تشعر بالتعب والإرهاق في الصباح.