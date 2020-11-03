البلوجر آية مصطفى تثير الجدل بسبب "عين المسيخ الدجال"

علاقات و مجتمع

أثارت البلوجر آية مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الجدل، بعد نشرها صورة لها بعد التلاعب بأدوات المكياج على وجهها ورسم "عين" على جبهتها، إذ شبهها بعض من المتابعين بالمسيخ الدجال.

وانهالت التعليقات الهجومية والانتقادات على البلوجر، إذ جاء من بينها، "وحش جدًا ليه التشبيه ده؟"، "العين اللي ترى كل شئ دي رمز المسيخ الدجال أو الماسونية والرموز دي لو قريت يفيها هتعرفي إنها بتقوي نفوذ الشيطان في المكان اللي بيبقى فيه"، "ربنا يهديكي وترجعي زي زمان"، "أعمالك كلها جميلة، بس بلاش موضوع العين ده عشان ده تشبه بل يكاد بتقولي المسيخ الدجال أهو".

ويقترب عدد متابعي البلوجر آية مصطفى من مليون متابع، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، إذ اشتهرت مؤخرًا، بتقديم فن اللعب بالمكياج على الوجه والجسد، فضلًا عن تصميمها العديد من اللوحات والرسومات الفنية.

بدأت آية مصطفى شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، إذ اشتهرت في بداية الأمر بنشر عدد من الفيديوهات الاجتماعية الكوميدية، التي حازت على إعجاب الكثير من متابعيها.

وأثارت البلوجر الشهيرة الجدل حولها بعد قرار خلعها للحجاب منذ أعوام، وعادة ما تثير الجدل حولها بإطلالتها الجريئة المختلفة، خاصة بعد فقدانها لوزنها بصورة كبيرة.

وخلال حسابها بموقع "انستجرام"، تحرص "آية" على نشر أعمالها المختلفة من فن اللعب بالمكياج، إذ تقدم العديد من الشخصيات الشهيرة من خلال رسم ملامحها على وجهها، أو جسدها، أو رسم المناظر الطبيعية وغيرها من الرسومات والأفكار المتنوعة، وهو ما ينال إعجاب الكثير من متابعيها.

وفي أبريل الماضي، نشرت آية مصطفى، مقطع فيديو، سخرت خلاله من فتاة "التيك توك" حنين حسام، بشأن أسلوب حديثها بأحد الفيديوهات المنتشرة لها.