تهدد صحتك.. 7 آثار سلبية لتناول الأطعمة المالحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كيس من رقائق البطاطس، شريحة من البيتزا. طبق بطاطا مقلية، هذه أطعمة يحب الجميع أن يتناولها بكثرة فيها، ولكنها خطيرة للغاية لأنها الأكثر ملوحة.

وإذا كنت من محبي تناول الأطعمة المالحة في كثير من الأحيان، فقد لا تكون على دراية كاملة بما يحدث لك بالضبط وأنت تأكلها بشكل منتظم، لذلك نستعرض 7 آثار جانبية لتناولها وفقا لموقع "eatthis".

ستشرب كمية أقل من الماء

الآن، قد تفكر بعد أن تستهلك شيئًا شديد الملوحة، أنك ستستمر في شرب الماء، حيث قيل دائمًا أن الملح يجعلك تشعر بالعطش.

في حين أن هذا قد يحدث بالطريقة الصحيحة، على المدى الطويل من تناول الكثير من الأطعمة المالحة، قد ينتهي بك الأمر بشرب كميات أقل، كيف يحدث هذا؟ حسنًا، وفقًا لدراسة واحدة طويلة المدى حول توازن الصوديوم في مجلة The Journal of Clinical Investigation حيث تم فحص المشاركين الذكور بين عامي 2009 و 2011، فكلما زاد استهلاك الملح ، قل الماء الذي يشربونه.

قيل أن هذا يرجع إلى أن أجسامهم كانت تحفظ وتنتج المزيد من المياه، ولكي يقوم جسمك بذلك، ستحتاج إلى المزيد من الطاقة، والتي تحصل عليها من الطعام، لذلك قد يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام.

يمكنك زيادة الوزن

إذا كنت تستمتع بتناول الأطعمة المالحة، فقد تبدأ في اكتساب الوزن.

وجد باحثون في جامعة ديكين الأمريكية، أن استهلاك الملح الزائد يمكن أن يؤدي بك إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة الدهنية بشكل عام.

ستشعر بالانتفاخ

يؤدي تناول الأطعمة المالحة كل يوم إلى الانتفاخ لأن جسمك يحتفظ بالماء.

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وجدت دراسة في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن الانتفاخ كان أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الصوديوم مقارنةً بمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.

عندما تكون منتفخًا، فأنت غير مرتاح، وبالنسبة للبعض، قد تتألم أيضًا، لذا فإن تلك الوجبات الخفيفة المالحة كل يوم لا تستحق تناولها بكثرة.

سوف تنتفخ أصابعك

أنت لا تشعر فقط بالانتفاخ في معدتك، إذا كنت تستهلك الكثير من الأطعمة المالحة، يمكن أن تنتفخ أصابعك أيضا، عندما يكون هناك الكثير من الملح في مجرى الدم، فإن جسمك كما نعلم قد ينتهي به الأمر إلى الاحتفاظ بالسوائل إذا لم يتم إفراز كل الصوديوم عن طريق البول عن طريق كليتيك للقيام بعملهما، هذا عندما يحدث تورم في أصابعك.

يبدأ جلدك في الانقسام و ظهور حب الشباب

هناك الكثير من الأدلة التي تدعم فكرة أن حب الشباب والنظام الغذائي لهما تأثير مباشر على بعضهما البعض، ووجدت إحدى الدراسات أنه من بين 200 مشارك، تناول أولئك الذين يعانون من حب الشباب الأطعمة المالحة مقارنة بالأشخاص الخاليين من حب الشباب والذين لم يستهلكوا كميات كبيرة من الصوديوم.

تصاب بالصداع

وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة BMJ، من بين 400 مشارك، فإن أولئك الذين تناولوا أطعمة غنية بالصوديوم يعانون من الصداع بنسبة الثلث أكثر من أولئك الذين تناولوا أطعمة منخفضة الصوديوم.

دعمت دراسة أخرى هذا الأمر أيضًا، حيث وجدت أن انخفاض تناول الصوديوم يقلل أيضًا من نسبة الصداع لدى المشاركين، الذين كانوا جميعًا مرضى كبار السن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تصاب بارتفاع ضغط الدم

توجد الكثير من الأدلة على أن تناول الصوديوم العالي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن هذا ليس أثرًا جانبيًا فوريًا لتناول كيس من رقائق البطاطس، إذا كان نظامك الغذائي مليئًا بالكثير من الأطعمة المالحة التي تتناولها يوميًا، يمكنك بمرور الوقت أن تهيئ نفسك للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

هذا ليس كل شيء أيضًا، تم ربط السكتة الدماغية وفشل القلب وسرطان المعدة وأمراض الكلى بإفراط في تناول الصوديوم أيضًا.