احذر: 10 عادات غير صحية نمارسها دون أن ندري.. من منّا لا يفعلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الضروري معرفة العادات السيئة التي تضر بصحتنا عامة، وتجنبها خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، والتحذير من موجة ثانية مع قدوم فصل الشتاء.

وهناك 10 عادات غير صحية قد تمارسها دون أن ندري، لذا نذكرها لكم حتى نتجنبها كي لا تضر بصحتنا، وهي وفق ما أورد موقع "eatthis":

1- التشخيص الذاتي عبر الإنترنت:

السماح للإنترنت بتوجيه قراراتك قد يؤخر التشخيص الصحيح لحالتك المرضية، والعلاج المناسب، كما إن إشراك طبيبك أمر ضروري للتشخيص الدقيق الذي قد ينقذ حياتك أو على الأقل يُسرّع من عملية الشفاء.

2- تقبل مشاكل النوم:

من دون نوم كافِ، لا يستطيع جسمك القيام بوظائفه، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والخرف، لذا من الأفضل إذا كنت تعاني من مشكلة مزمنة في الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، التحدث إلى طبيبك.

3- لا تعالج ارتداد الحمض:

الحموضة المعوية، أو الارتجاع الحمضي، يحدث بسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب حرقا أو ألما في الصدر أو الحلق، ولكن إذا كنت تعاني من الحموضة بشكل منتظم، فليس من الجيد الاستمرار في تناول مضادات الحموضة.

لأنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي حمض المعدة إلى إتلاف الأنسجة الحساسة للمريء، ما يتسبب في الإصابة بحالة سرطانية تسمى مريء باريت، ويمكن أن يتطور ذلك إلى سرطان المريء.

لذا إذا كنت تعاني من حرقة معدة منتظمة، تحدث إلى طبيبك، وقد يوصي بوصفة طبية أو تغييرات في نمط الحياة أو إجراء مزيد من الاختبارات.

4- تتخطى اختبار العين السنوي:

يمكن أن تحمل عيناك علامات لأمراض مزمنة مختلفة، والتي يمكن لطبيب العيون اكتشافها، ومن ثمّ الحصول على العلاج المبكر، وهناك بعض حالات العين مثل الجلوكوما التي تعتبر "قاتلا صامتا "للرؤية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمقدم رعاية العيون اكتشاف نزيف وتورم في شبكية العين، وبطانة العين.

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5- لا تحصل على فحوصات سنوية لسرطان الجلد:

الورم الميلانيني، وهو أكثر أنواع السرطانات فتكا بالجلد، وعندما يتم اكتشاف سرطان الجلد مبكرا، يكون ذلك أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتشكل الورم الميلاني في أجزاء من الجسم بعيدة عن مجال رؤيتك، مثل ظهرك أو فروة رأسك، لهذا السبب من المهم إجراء فحص دوري لسرطان الجلد.

6- لا تعرف ضغط الدم لديك:

يعد الحفاظ على ضغط الدم أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للبقاء في صحة جيدة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والخرف، لذا يقول الخبراء أنه يجب عليك فحص ضغط الدم سنويا.

7- تتناول الكثير من الملح:

تناول كميات كبيرة من الصوديوم أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية، لذا من الأفضل عدم إضافة الملح إلى وجباتك، وقلل من استهلاكك للوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، والتي تميل إلى أن تكون محملة بالصوديوم.

8- تنظر إلى الشاشات قبل النوم:

يجب غلق شاشات الهاتف المحمول أو التلفزيون جيدا قبل موعد النوم لضمان حصولك على قسط كاف من النوم، حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون يزعج إيقاع نومك اليومي الطبيعي، ما يؤدي إلى الأرق، وارتبط قلة النوم بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

9- لا تعرف مستويات الكوليسترول لديك:

تعتبر العادات الجيدة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرا ضروريا للحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم منخفضا، لذا يوصي الخبراء بإجراء فحص الكوليسترول كل خمس سنوات.

وقد يحتاج كبار السن إلى القيام بذلك بشكل متكرر للحفاظ على مستوى الكوليسترول "السيئ" منخفضا، واتباع نظاما غذائيا منخفض الدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

10- لا تعالج علامات الاكتئاب:

أظهرت العديد من الدراسات أن الصحة العقلية لها علاقة مباشرة بمرض جسدي خطير، لذا إذا وجدت نفسك تعاني من مزاج متدني مستمر، ومشاعر متكررة باليأس أو قلة الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها، فقد تكون مصابا بالاكتئاب، وإذا لم يتم علاجه، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى.