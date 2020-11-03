كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات اعتماد اللون الأسود بمختلف إطلالتهن، في الملابس والأحذية والحقائب والمكياج وغيرها.

ومؤخرا؛ أصبح اعتماد اللون الأسود في الـمناكير شائعا بين معظم السيدات، إذ يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات، بأشكال وتصاميم متعددة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أحدث ألوان مناكير سوداء موضة خريف 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومميزة.



مناكير أسود مطفي

مناكير أسود مطفي



لإطلالة هادئة تناسب أوقات النهار، يمكنك اعتماد مناكير باللون الأسود المطفي، إذ يمنحك أناقة وجمالا.

وأهم ما يميز الـمناكير الأسود المطفي أنه يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات، كما يناسب كافة الأذواق.

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مناكيرأسود لامع

مناكير أسود لامع



لإطلالة جذابة وأنيقة، يمكنك الاستعانة بـمناكير باللون الأسود اللامع، وتنسيقه مع الملابس التي ترتديها، ليضفي عليك سحرا خاصا.

وأهم ما يميز الـمناكير الأسود اللامع، أنه يمكن تنسيقه بمختلف الأوقات والمناسبات، كما يناسب الفتيات من صاحبات البشرة البيضاء والخمرية.



مناكيرأسود بلمسة فضية

مناكير أسود بلمسة فضية



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أكثر جاذبية وأناقة، يمكنك اعتماد الـمناكير الأسود بلمسة فضية هادئة على بعض أظافر اليدين، ليضفي على إطلالتك قدرا من البساطة والهدوء.

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مناكيرأسود بلمسة ذهبية

مناكير أسود بلمسة ذهبية



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، يمكنك الاستعانة بـمناكير باللون الأسود اللامع وذي لمسة ذهبية هادئة وأنيقة، على أطراف الأصابع.

ويمكنك تنسيق الـمناكير الأسود ذي اللمسة الذهبية مع مختلف الإطلالات، ويناسب كافة أشكال الأظافر.



مناكيرأسود مطبع بكواكب المجموعة الشمسية

مناكير أسود مطبع بكواكب المجموعة الشمسية



لإطلالة عفوية وهادئة، يمكنك الاستعانة بـمناكير باللون الأسود المطفي، ومطبع بكواكب المجموعة الشمسية باللون الأبيض.

ويمكنك اعتماد الـمناكير الأسود المطبع بكواكب المجموعة الشمسية في مختلف الأوقات، كما يمكن تنسيقه مع إطلالات متعددة، ويضفي عليك قدرا من الأناقة والبساطة.



مناكيرأسود مطبع بنقشة الأزهار

مناكير أسود مطبع بنقشة الأزهار



لإطلالة أكثر عفوية وأناقة، يمكنك الاستعانة بالـمناكير الأسود المطفي والمطبع بنقشة الأزهار بألوان مميزة، تضفي على إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.

ويمكنك تنسيق الـمناكير الأسود المطبع بنقشة الأزهار في أوقات النهار، وكذلك الإطلالات المسائية الهادئة.

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