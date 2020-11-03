كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - كلنا نعلم أن التقدم في السن هو جزء أساسي من الحياة، ولا يوجد ما يوقفه، وهو يرخي بظلاله على البشرة بشكل أساسي: فقدان المرونة، المزيد من الحساسية، الخطوط الدقيقة، التجاعيد، وجفاف الجلد... وبما أن النساء كافة، خصوصاً النجمات، يطمحن دائماً الى حماية بشرتهن من علامات الشيخوخة، فهن يبحثن عن منتجات العناية بالبشرة الأكثر فعالية في مكافحة التجاعيد: كريمات البشرة، السيروم، كريمات العين، زيوت الوجه... وفي هذا المقال، نرصد لك مستحضرات مكافحة التجاعيد المفضلة لدى النجمات.



Augustinus Bader The Cream



كشفت ميلاني غرانت، خبيرة تجميل الوجه الخاصة بالنجمة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، أن الأخيرة تعتمد رويتن عناية بالبشرة ركنه الأساسي كريم Augustinus Bader The Cream، وهو من أكثر كريمات العناية بالبشرة المفضلة لديها، إذ يعمل على ترطيب البشرة وتعزيز تجددها، بفضل غناه بالألوفيرا ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، والفيتامينات: A، B، E، وc، إضافة الى الريتينول.

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Olga Lorencin Ageless Facial in a Box

Olga Lorencin Ageless Facial in a Box



تعمل أخصائية التجميل أولغا لورينسين منذ زمن مع النجمة هالي بيري، Halle Berry، وهي تمدها بعلاجات الوجه المميزة في المنزل. تقول أولغا أن من بين مستحضرات العناية بالبشرة المفضلة لد هالي بيري هي Olga Lorencin Ageless Facial in a Box، وهو مقشر وماسك للوجه مرطب يتميز بتركيبة التي تذوب في الجلد لتعمل عل تقشيره خلال فترة الليل، حيث يستهدف البشرة الجافة والمتقشرة وذات اللون غير المتكافئ، إضافة الى أن يعزز من دوران الخلايا ويساعد في تقليل التجاعيد وتقليص حجم المسامات الواسعة.

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Lancer Skincare Retexturizing Treatment Cream

Lancer Skincare Retexturizing Treatment Cream



أكدت النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez أكثر من مرة، أنها دائماً ما تفضل المستحضرات الغنية بحمض الغليكوليك، الذي يمنحها توهجاً صحياً وبشرة صافية، في مقدمها مستحضر Lancer Skincare Retexturizing Treatment Cream، الذي يساعد في التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يعمل عل توحيد لون البشرة ومنحها لمعاناً طبيعياً جذاباً.



Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask

Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask



تواظب النجمة صوفيا فيرغارا عل استخدام ماسك الطين من شارلوت تيلبوري: Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask، لا سيما قبل المهرجانات والاحتفالات الكبرى، فهو يحوّل بشرتها خلال عشر دقائق ويجعلها فائقة النظافة والنعومة، حيث يرطبها في الأعماق ويزيل كافة العيوب والشوائب.



Clarins Super Restorative Total Eye Concentrate

Clarins Super Restorative Total Eye Concentrate



منذ مدة، شاركت النجمة ثاندي نيوتن Thandie Newton متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حبها لجميع منتجات ومستحضرات علامة كلارنس Clarins، خصوصاً كريمات العين ومرطبات الشفاه، في مقدمها الكريم الذي يستهدف المشاكل التي تعاني منها منطقة العين: Clarins Super Restorative Total Eye Concentrate، وهو يعمل على التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة الموجودة حول العين، والتخفيف من الهالات السوداء والانتفاخات.

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