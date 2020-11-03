أقوى خلطة تفتيح حول الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - يظهر الاسمرار حول الأظافر بسبب أجزاء الجلد الميّت الجاف الذي ينمو في هذه المنطقة ويسبب ازعاجًا وحرجًا للمرأة، ما يتطلب ترطيبها عبر إدخال خلطات طبيعية في نظام العناية بالأظافر .

إليكِ فيما يلي أقوى ثلاث خلطات لتفتيح الاسمرار حول الأظافر وتخفيف البقع الداكنة وتهدئة البشرة التالفة وترطيب الجلد ما يساعد في الحصول على أظافر صحية.



خلطات لتفتيح حول الأظافر



خلطة خشب الصندل

خلطة تفتيح حول الأظافر



المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث أو أربع قطرات من الجليسرين.



الطريقة:

اسكبي الجليسرين وعصير الليمون مع مسحوق خشب الصندل؛ لإعداد عجينةٍ ناعمة الملمس.

ضعي العجينة على الجلد المحيط بالأظافر.

اتركيها لتجف من عشرة إلى خمس عشرة دقيقة، ثمّ تُغسَل بالماء.

كرّري استخدامها يومياً.

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خلطة وزيت اللوز

خلطة تفتيح حول الأظافر



المكونات:

نصف كوب من الحليب.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الغليسرين الطبي.



الطريقة:

في وعاء عميق قومي بخلط المكونات.

انقعي أطراف الأصابع في المزيج لمدة 15 دقيقة.

اغسلي جيدا بالماء الفاتر.

كرّري استخدامها يومياً.

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خلطة الملح والليمون

خلطة تفتيح حول الأظافر



المكونات:

3 ملاعق صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

فرشاة أسنان.



الطريقة:

ضيفي المقادير في صحن صغير وتحرك مع بعضها.

غمّسي فرشاة الأسنان بالملح والليمون وافركي الأظافر بها.

اتركي المكوّن لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي يديكِ بالماء الفاتر.

كرّري الخلطة يومياً.

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