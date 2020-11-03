أحدث عطور خريف وشتاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - يتميز فَصْلَا الخريف والشتاء بالأجواء الباردة التي تتطلب عطرًا مميزًا يُشعرك بالدفء ويمنحك الحيوية والنشاط، سواء في مظهرك اليومي أو في العمل أو حتى في السهرات، ومؤخرًا صدرت مجموعة من العطور الجديدة عن الدور العالمية العريقة، وهي مصمّمة بعناية لتمزج بين النغمات الدافئة والغنية والجذابة، لتمنحك إطلالة مثالية، فتعرفي عليها.



عطر Le Lion de Chanel

عطر Le Lion de Chanel



أٌصدرت شانيل هذا العطر في منطقة الشرق الأوسط في مايو 2020، على أن يصدر عالميًّا مع حلول عام 2021، ويتناسب هذا العطر مع أجواء خريف وشتاء هذا الموسم بشكل كبير، حيث يمزج ما بين النعومة والقوّة والدفء والجاذبيّة إلى جانب الفخامة، فيتميّز هذا الأريج بمكوّنات حمضية من الليمون والبرغموت التي تفوح في اللحظات الأولى من نثر العطر الفريد، ولكن بعد ثوانٍ معدودة يكشف هذا الأريج عن دفء بصمته الشرقية ورائحة العنبر العذبة التي تجسّد القوّة المستوحاة من الأسد، مصدر إلإلهام المميّز في عالم شانيل، كذلك تدخل رائحة الفانيلا في تركيبة هذا العطر، لتخفّف من حدّية العنبر المخملي، ولتترك أثرًا عميقًا على بشرتكِ يدوم طويلًا إلى جانب نفحات خشب الصندل، فتتداخل في تركيبة هذا العطر لتخلق توازنًا بين النفحات النباتية والمسكية.

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عطر MY WAY من Giorgio Armani

عطر MY WAY من Giorgio Armani



طرحت مؤخرًا علامة Giorgio Armani عطر MY WAY الذي يعبق بنفحات الأزهار البيضاء النابضة بالحيوية، ليكشف عن مفهوم جديد للأنوثة، بعدما صُمّم مع مراعاة مبدأ الاستدامة، وترتكز رائحة هذا العطر في المقدمة على البرغموت وبراعم البرتقال، أما قلب العطر فيكمن في المسك والياسمين الهندي، وعن قاعدة العطر فتتكون من فانيليا مدغشقر والمسك الأبيض وأخشاب الأرز من فرجينيا، ليشكل عطرًا ناعمًا ومميزًا في الخريف والشتاء.



عطر Black Opium بحُلَّتِه الجديدة

عطر Black Opium بحُلَّتِه الجديدة



أطلقت YSL Beauty إصدارًا جديدًا جديرًا بالجمع Black Opium Eau de Parfum Shine On Collector، حيث اكتست القارورة بحلّة مميّزة لإصدار Black Opium المحدود بلمسة الكوتور، والمصمم داخل قارورة سوداء لامعة زُخرفت بنقاط فضية براقة، ليتناسب هذا العطر مع المرأة الجريئة والواثقة بنفسها، وداخل القارورة بقي العطر الأصلي على حاله ليجتمع فيه طاقة القهوة المحفّزة بالأنوثة البارزة للأزهار البيضاء والفانيلا.

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عطر Tubereuse Mystique من BVLGARI

عطر Tubereuse Mystique من BVLGARI



لأحدث عطور شتاء وخريف هذا العام وأكثرها تميزًا وجاذبية يمكنك اعتماد عطر Tubereuse Mystique من BVLGARI، الذي استُخرج من إحدى الزهور النادرة والحساسة وهي المسك الرومي، التي تُسمّى أيضًا «فاتنة الحقل»؛ لشدة عبقها ونفحاتها العطرية التي تُطلقها بعد الغسق، إلى جانب الفانيليا التي ستنمحك عطرًا مبهرًا في هذا الموسم.



عطر Cupola من Salvatore Ferragamo

عطر Cupola من Salvatore Ferragamo



هذا العطر هو عبارة عن لوحة عطرية تُجسّد الغموض الإلهي، وتحتوي تركيبته على رائحة المندرين ونفحات خشب الغاياك المدخّن إلى جانب اليوسفي والزعفران وحشيشة الملاك وزهرة السوسن، مما يمنحك تركيبة عطرية مميّزة تناسب الرجال والنساء وتعزِّز فخامة إطلالتك وتبرز أناقتها.



عطر Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum

عطر Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum



هذا العطر الشرقي من علامة توم فورد يتميز برائحته القوية والجذابة التي تلائم الجنسين؛ إذ إنه عطر شتوي بامتياز، فمقدمته تشتمل على البرغموت وبذور الجزر، أما قلبه فيشتمل على الورد والياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء والورد التركي، فيما ترتكز قاعدته على رائحة الفانيليا لتمنحك إطلالة جذابة وتدوم طويلًا.

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