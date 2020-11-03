كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - هل كنتِ لتتصوّري أنه يمكنكِ صبغ الشعر بالكركم بدون حناء، فلهذه التوابل الهندية قدرة سحرية على منح الشعر لونًا أشقر ذهبيًّا، خاصّةً إذا كان شعرُك في الأصل فاتح اللون.

بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كصبغة للشعر، إنّ للكركم فوائد جمّة على فروة الرأس بسبب خصائص مادة الكركمين الموجودة به وهي مضادة للالتهابات والحساسية والفطريات والتي تدخله في نظام العناية بالشعر.





صبغ الشعر بالكركم

الكركم



المكوّنات:

2 كوب من الماء.

2 ملعقة من مسحوق الكركم، أو ربع كوب من الكركم الطازج.



الطريقة:

املئي قدر بالماء ويُوضع على الموقد حتى يغلي. يضاف أيضاً ماء، وحرّكيه بملعقة حتى يذوب الكركم.

اتركي الخليط الكركم ليبرد.

اسكبي خليط الكركم في قنينّة ضغط، وضعي منشفة على الكتفين.

ارتدي قفازات، واثني الرأس فوق المغسلة.

ضعي خليط الكركم من الجذور إلى أسفل الشعر وعَبْر الشعر باستخدام اليدين، حتى تُغطّي الصبغة كامل الشعر وجذوره.

مشطي الشعر حتى تتوزع الصبغة على الشعر، واتركيه لمدّة 15 دقيقة.

اشطفي الشعر بالماء.

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فوائد الكركم للشعر

الكركم

وصفة الكركم لعلاج فروة الرأس تقوية بصيلات الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تدفق الدم بالرأس، الأمر الذي من شأنه أن يمنع تساقط الشعر ويساهم في تقوية الشعرة والزيادة من كثافته. وصفة الكركم ضد تساقط الشعر علاج قشرة الرأس فهو يتمتع بالعديد من الخصائص المضادة للجراثيم والالتهابات ومضادات الأكسدة. حماية الشعر: يحتوي الكركم على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والضرورية التي تمنح الشعر الحيوية واللمعان طوال اليوم.

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