ميساء مغربي تسجّل أجمل إطلالاتها مؤخراً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تتميز النجمة ميساء مغربي بأناقتها وحرصها الدائم على انتقاء أجمل التصميمات وأفخمها للظهور بها في المناسبات الفنية أو الأعمال التي تقدمها.

ولفتت ميساء مغربي الأنظار مؤخراً في إطلالات مميزة وأنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث أطلت بمجموعة من الفساتين الفخمة ذات التصميمات الرائعة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من إطلالاتها الأنيقة؛ لتعرفي كيف نجحت ميساء مغربي أن تسجل أجمل إطلالاتها مؤخراً في مهرجان الجونة.



ميساء مغربي في فستان من تصميم Selma Benomar سلمى بنعمر



https://www.instagram.com/p/CG2YdjODxXa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2YdjODxXa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2YdjODxXa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 27, 2020 at 7:06am PDT



في إحدى إطلالاتها المميزة بمهرجان الجونة، اختارت ميساء مغربي فستاناً أنيقاً من تصميم Selma Benomar سلمى بنعمر، وهو فستان قصير مُصمم من القماش اللامع المزين بالترتر، مع فتحة صدر بتصميم حرف V، وحزام أنيق باللون الذهبي على الخصر.

واعتمدت مغربي مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدلة مع مكياج سموكي ترابي، لإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية.

https://www.instagram.com/p/CGzuKMwDftc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGzuKMwDftc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGzuKMwDftc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 26, 2020 at 6:18am PDT





ميساء مغربي في فستان من تصميم يوسف الجسمي Yousef Al Jasmi

View this post on Instagram A post shared by Mayssa Maghrebi ميساء مغربي (@mayssamaghrebi) on Oct 26, 2020 at 3:36pm PDT





في إطلالة فخمة وأنيقة، أطلت ميساء مغربي في أحد العروض الخاصة لمهرجان الجونة، بفستان مميز للمصمم الشهير يوسف الجسمي، وهو الفستان الذي تم تصميمه من الريش المُطرز بالخرز والترتر، مع أكمام طويلة وذيل متوسط الطول.

وطبقت مغربي مع هذا الفستان الأنيق، مكياج سموكي ثقيلاً، وتسريحة شعر منسدلة، لإطلالة أكثر فخامة.

تابعي المزيد:إطلالات رمضان من وحي قفاطين ميساء مغربي

ميساء مغربي في فستان من جوتشي Gucci

https://www.instagram.com/p/CGxZcT6jQB5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxZcT6jQB5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxZcT6jQB5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 25, 2020 at 8:38am PDT Advertisements





سجلت ميساء مغربي أجمل وأفخم إطلالاتها في مهرجان الجونة، بفستان أنيق من ماركة Gucci ، وهو فستان كب باللون الأوف وايت مُصمم من قماش الشيفون، مع تنورة بليسيه ذات حزام أسود أنيق على الخصر.

واعتمدت مغربي مع هذا الفستان حقيبة مميزة من ماركة Fendi، كما طبقت مكياج سموكي ثقيلاً وتسريحة شعر مموجاً.

تابعي المزيد: 4 نجمات في الإطلالة نفسها من ديور.. من الأجمل؟



ميساء مغربي في فستان من MICHAEL CINCO

https://www.instagram.com/p/CGuqhsdjpwM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuqhsdjpwM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuqhsdjpwM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 24, 2020 at 7:10am PDT



كانت ميساء مغربي من أكثر نجمات حفل افتتاح مهرجان الجونة أناقة وجمالاً، إذ نجحت في لفت الأنظار إليها على السجادة الحمراء بفستان أنيق باللون الأسود المُطرز، من تصميم MICHAEL CINCO، وهو فستان كب ذو تنورة منفوشة، مُطبع بالورود والفراشات الملونة.

واعتمدت مغربي مع هذا الفستان الأنيق مجوهرات من الألماس من Vhernier ، فيما طبقت معه تسريحة شعر مموج مع مكياج سموكي خفيف.