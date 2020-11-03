التوبات بأكمام الطويلة مع ظهر عاري موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - ثمة صيحة لا بد أن تواكبيها لموسم خريف 2020 ، وهي التوبات بأكمام طويلة مع ظهر عاري أو مفتوح. وفي حين أن هذه الصيحة تصب حتماً في خانة الفاشينيستا الجريئات، إلا أن عدد المؤثرات اللواتي سيواكبنها هذا الموسم سيفاجئك. من التوبات البسيطة ذات التمزيقات الخفيفة من الخلف الى تلك الفاخرة المصنوعة من الشيفون والساتان مع ستايلات أكثر رقياً، هذه الصيحة التي تكشف عن ظهرك حتماً ستصبح في الريادة وليس ثمة رادع لها.



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صيحة التوبات بأكمام طويلة

ستايلات لا تحصى



الى الآن، الستايلات من هذه التوب الأكثر رواجاً من هذه الصيحة هي تلك التي تربط من الخلف بربطة صغيرة دقيقة، ولكنها ليست الوحيدة المتوفرة في ساحة الموضة، بل ثمة ستايلات لا تحصى منها. وفي حين أن جائحة الكورونا حدت من التأنق والتألق الى حد كبير هذه الأيام، إلا أن هذه الصيحة ستجعل كل جينزاتك وأي سروال أو شورت أو تنورة عادية تبدو أكثر شياكة! هذا وقد بدأت هذه الموضة بالفعل تكتسح الإنستغرام مع كل محبات الموضة بتوبات ذات أكمام طويلة عارية عند الظهر.





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صيحة التوبات بأكمام طويلة





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توبات مثالية للصور



على سبيل المثال، سروال الجينز مع حذاء رياضي ريترو سيكونان المزيج المثالي مع هذه الصيحة من التوبات. وليس ثمة أكثر ما تعشقه الفاشينيستا الآن من إطلالة ذات توب عارية من الخلف مع نظارات شمسية مستطيلة وتسريحة شعر عالية. أكنت ستقصدين عشاء أو تحبين أخذ الصور من أجل صفحاتك على مواقع التواصل الإجتماعي، هذه الموضة تضمن لك الكثير من الإستحباب. مع البدء بالتلاعب بصيحات ألوان الخريف الدافئة، اختاري لوك ناعم وأضيفي مع اللوك أكسسوارات شيك. فبدلاً من تي شيرت عادية وجينز، انتقي توب من دون ظهر لإضافة بعض الجاذبية الى لوكك.



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من لوكاتنا المفضلة من هذه الصيحة راهناً اللوك الأبيض بالكامل. وإن كنت تفضلين الستايل الكاجوال، اختاري إحدى هذه البلايز مع سروال واسع مريع وحذاء Vans كلاسيكي. أضيفي الحياة الى أي لوك مونوكرومي بهذه الموضة الرائعة!

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