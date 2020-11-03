إطلالات رانيا يوسف الجريئة تعرضها للانتقادات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - تحرص رانيا يوسف على إثارة الجدل بإطلالتها الجرئية التي تختار الظهور بها دائماً على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، وهي الإطلالات التي تعرضها بشكل مستمر للانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي مهرجان الجونة بنسخته الرابعة للعام 2020، أثارت رانيا يوسف الجدل مراراً وتكراراً منذ إطلالاتها في حفل الافتتاح وحتى إطلالة ابنتها في حفل الختام، والتي ظهرت خلالها مرتدية فستان أمها الذي أثار الجدل على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، بسبب عدم وجود "بطانة له".



وتعرضت رانيا يوسف بعد حفل ختام مهرجان الجونة لانتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لسماحها لطفلتها المراهقة بارتداء فستاناً مكشوفاً لا يناسب سنها أو جسمها، سعياً منها وراء "التريند" على حد قول البعض.



View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 30, 2020 at 1:46pm PDT



وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365 نت" إطلالات رانيا يوسف الجريئة التي سببت في تعرضها للانتقادات خلال مهرجان الجونة السينمائي.



رانيا يوسف بفستان مكشوف البطن



في إطلالة غريبة وغير مناسبة لجسمها على الإطلاق، اختارت رانيا يوسف فستاناً باللون الأزرق للمصممة فيفيان معوض، وهو الفستان الذي لاقي انتقاداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلتها تقوم بإلغاء خاصية التعليقات على صورها بهذا الفستان على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وأكثر ما أثار النقد اللاذع على الفستان، تصممه بفتحة بطن واسعة، أظهرت ترهلات الجلد الواضحة لرنيا يوسف، وهو ما جعل البعض يعلق على الفستان بأنه كان أكثر اختيارات رانيا يوسف سوءاً على الإطلاق.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 30, 2020 at 8:01am PDT



رانيا يوسف بفستان ذي صدر مكشوف



لم تكتفِ رانيا يوسف بالهجوم العنيف الذي تعرضت له أثناء ارتدائها فستاناً "بدون بطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي للعام 2018، إذ قررت تكرار التجربة من جديد، ولكن هذه المرة في مهرجان الجونة، بارتداء Jump Suit باللون الأسود من ماركة Elisabetta Franchi، والذي تم تصميمه بدون بطانة أيضاً، ليكشف منطقة الصدر، إضافة إلى حمالة الصدر الشفافة.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 27, 2020 at 1:00pm PDT Advertisements



رانيا يوسف بهوت شوت وتوب مفتوح



في إطلالة جرئية أخرى خلال مهرجان الجونة، ولكن هذه المرة على شاطئ البحر وليس على السجادة الحمراء كالمعتاد، لم تستطع رانيا يوسف التخلي عن الجرأة، إذ وقع اختيارها على هوت شورت باللون الأبيض، مع توب أبيض ذي طبعات لكلمات بالأنجليزية باللون الأسود، وهو التوب الذي يكشف منطقة الصدر بشكل كبير، إضافة إلى تصميمه بظهر مكشوف.

https://www.instagram.com/p/CG2VA7spCab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2VA7spCab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG2VA7spCab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 27, 2020 at 6:36am PDT



رانيا يوسف بفستان مكشوف الساق والصدر



حرصت رانيا يوسف على لفت الأنظار إليها بشكل كبير خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الأسبوع الماضي، حيث اختارت فستاناً للمصممة فيفيان معوض، صُمم بتنورة ذات فتحة جانبية تكشف أحد الساقين، إضافة إلى اختيار تصميم مفتوح بشكل لافت لمنطقة الصدر.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 23, 2020 at 3:22pm PDT



تابعي المزيد: تنسيقات متنوعة للشابات من ملك زاهر