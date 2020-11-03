كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - هناك صيحات عديدة للحقائب في كل موسم موضة. أضيفي لمسة حيوية لإطلالاتك المختلفة واعتمدي الحقيبة البرتقالي، حيث أنها من صيحات الحقائب الرائجة في عالم الموضة ويمكن أن تنسقيها مع العديد من الأزياء، ويتمتع اللون البرتقالي بالدفء والرقي ليتناسب مع إطلالات الخريف والشتاء. تابعي المزيد:النجمات يفضّلن الحقائب الكبيرة... وأنتِ؟





شنطة Annakiki

تصميم مميز ولافت للأنظار قدمته ماركة Annakiki للمرأة العصرية، فهو أشبه بالكرة المضلعة مع سحّابة فضية ويد قصيرة.







شنطة بالمان Balmain Balmain

قدمت ماركة بالمان Balmain شنطة شمواه أنيقة باللون البرتقالي ومزينة بالحرف الأول من اسم العلامة باللون الذهبي.



تابعي المزيد:حقائب اليد الدائرية عشق الفاشينيتسا هذا الخريف



شنطة كارولينا هيريرا Carolina Herrera Carolina Herrera

أعجبتنا الشنطة البرتقالي من كارولينا هيريرا Carolina Herrera والتي تميزت بدرجة اللون المتوسطة والتصميم الأنيق، وهي بحزام قصير وحزام طويل لحملها بأكثر من طريقة.

شنط شانيل Chanel Advertisements قدمت ماركة شانيل Chanel أكثر من تصميم باللون البرتقالي في أحدث مجموعاتها، مثل الشنطة الـFlip بالتصميم الأيقوني للماركة مع سلسلة ذهبية والشنطة المرصعة بفصوص ملونة والتي تحمل شعار العلامة مع حزام بسلسلة ذهبية.







شنطة درايز فان نوتن Dries Van Noten Dries Van Noten

أحصلي على إطلالة دافئة وراقية في موسم الشتاء واختاري شنطة فرو برتقالي مثل التصميم المميز من ماركة درايز فان نوتن Dries Van Noten.



شنطة فندي Fendi Fendi

جمعت شنطة فندي Fendi بين الرقي والفخامة، وهي بالجلد المضلع مع يد ذهبية قصيرة وبحجم متوسط.





شنطة أوف وايت Off White Off White

تصميم مبتكروغير تقليدي قدمته ماركة أوف وايت Off White للمرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة متجددة بلون حيوي. تابعي المزيد:حقائب باللون الوردي موضة خريف 2020 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موديلات شنط برتقالي موضة 2020-2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.