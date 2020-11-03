يخلق جوا من العزلة ويؤثر على المخ.. سلبيات استخدام الأطفال الموبايل

ماما

مع بداية الدراسة، ظهرت شكاوى الأمهات من تأثير التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية على الأطفال، والاستمرار ساعات طويلة أمام الهاتف المحمول، حيث يكتفى الطفل بالموبايل ويرفض مشاركة اللعب مع زملائه.

تقول نادين سعيد، عضو الاتحاد العربي للتدريب، إن استخدام الأطفال للتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه يؤثر على الجهاز العصبي للطفل، وتظهر الرعشات الفجائية، بالإضافة إلى العديد من السلبيات الأخرى، منها كما ذكرتها أثناء حديثها لـ "هُن".

تأثير التكنولوجيا على الأطفال

خلق جو عزلة للطفل، فيكتفي بالهاتف ولا يريد مشاركة اللعب مع زملائه.

ضعف النظر.

التأخر اللغوي.

عنف الطفل المفاجئ.

تشنجات.

فقد تطور المهارات المكتسبة.

سوء التغذية.

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تؤثر على فقرات الرقبة والعمود الفقرى.

كيف تشغل الأم أبنائها عن الموبايل؟

المشاركة حيث إن المشاركة في كل شئ مع الطفل تخلق له بيئة مناسبة.

لا تتركيه مدة طويلة بمفرده .

محاولة اللعب معه.

استبدال الموبايل بالتلفزيون.

الابتعاد عن ترك الهاتف مفتوحا طوال الوقت.

تشجيع الطفل على المساعدة في الأعمال المنزلية.

عدم ترك التلفزيون مفتوحا طوال الوقت.

شراء لعب مسلية تنمى مهارته و حواسه.

التلوين يشغل طفلك ويجعله ينمي أكثر من مهارة في نفس الوقت.

الاشتراك في رياضة.

على الآباء أن يكونوا القدوة لأولادهم، فلا يجب استخدام الهاتف فترات طويلة أمام الأطفال وذلك بسبب ميلهم للتقليد.